Statki Żeglugi Augustowskiej przewiozły w tym sezonie 100 tys. pasażerów. Jednostki ciągle pływają, więc wynik ten na pewno poprawimy - mówił PAP wiceprezes ŻA Sławomir Aleksandrowicz. Mimo mniejszej liczby turystów w regionie, to dobry sezon dla żeglugi - ocenił.

Pasażerowie na statku "Sajno" na Jeziorze Necko / Michał Zieliński / PAP

To całkiem dobry sezon dla naszej żeglugi, chociaż inni narzekają na mniejszą liczbę klientów. Pomogła nam pogoda. Lepszej nie mogliśmy sobie wymarzyć - powiedział Aleksandrowicz. Dodał, że liczba pasażerów jest podobna do ubiegłorocznej.

Wówczas pod koniec września z usług ŻA skorzystało również ok. 100 tys. osób, a cały sezon zamknął się liczbą 110 tys.

Statki żeglugi ciągle pływają, ale w przeciwieństwie do wakacji pasażerowie to obecnie głównie grupy zorganizowane. Aleksandrowicz poinformował, że jeśli pogoda dopisze, to sezon zakończą pod koniec października, a może w listopadzie.

Największym zainteresowaniem wśród chętnych cieszył się w tym sezonie "rejs papieski" do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. W 1999 roku statkiem Serwy popłynął tam papież Jan Paweł II.

Pasażerowie chętnie pływali także na Rospudę. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się też krótkie, godzinne rejsy - podkreślił Aleksandrowicz.

Żegluga Augustowska swoje rejsy regularne, jak i na specjalne zamówienia, wykonuje czterema statkami. Największa jednostka "Swoboda" może zabrać na pokład 330 osób, "Serwy" i "Sajno" - po 200 osób. Nowy statek "Bystry", który został zbudowany trzy lata temu, mieści 250 pasażerów.

Kompleks jezior i rzek augustowskich, wraz ze zbudowanym w XIX wieku Kanałem Augustowskim z kilkunastoma śluzami, uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie w Polsce, obok Wielkich Jezior Mazurskich.