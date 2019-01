Piotr Żyła był czwarty, a Kamil Stoch zajął szóste miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Wygrał Austriak Stefan Kraft - po raz drugi w Japonii i trzeci z rzędu.

Piotr Żyła / PAP/EPA/Kimimasa Mayama /

Na podium stanęli także Słoweniec Timi Zajc i prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu reprezentant gospodarzy Ryoyu Kobayashi.

Dawid Kubacki zajął 12. miejsce, 21. był Maciej Kot, 25. Stefan Hula, a 30. Jakub Wolny.



Rywalizacja miała podobny przebieg do pierwszego z konkursów na olimpijskiej skoczni Okurayama. Zmienny wiatr sprawiał, że zawodnikom trudno było o równe, stabilne skoki. Wyłamał się z tego praktycznie tylko Kraft, który podobnie jak w sobotę zwyciężył ze zdecydowaną przewagą.



W pierwszej serii korzystne warunki najlepiej wykorzystał Żyła, który poszybował na 139,5 m, co było największą odległością. Po jego próbie jury obniżyło rozbieg, dzięki czemu 135 m pozwoliło Kraftowi objąć prowadzenie. Przed Polakiem był jeszcze Zajc, który osiągnął 138,5 m.



Z obniżonej belki drugi w sobotę Stoch uzyskał 126,5 m i był jedenasty. Dwa metry bliżej, ale przy mniej sprzyjającym wietrze, wylądował Ryoyu Kobayashi, który zajmował na półmetku ósmą pozycję.



W finale wygrywający los w wiatrowej loterii wyciągnął Austriak Jan Hoerl, który skoczył 136,5 m i uzyskał najwyższą ocenę punktową serii, dzięki czemu przesunął się z 28. na 15. miejsce. 130,5 m pozwoliło się też poprawić Kubackiemu, który z 19. lokaty awansował na 12.



Zmagający się z przeziębieniem Stoch tym razem w finale nie odpalił petardy, jak w sobotę, kiedy rezultatem 148,5 m ustanowił rekord skoczni. Osiągnął 131,5 i objął prowadzenie, ale sporo punktów stracił za korzystny wiatr. Najpierw wyprzedził go Kobayashi, który choć znowu skoczył krócej (129,5 m), to ponownie w gorszych warunkach niż Polak.



Przed niego wdarli się także Halvord Egner Granerud i Żyła, któremu zmierzono 127 m i łączną notę miał identyczną jak Norweg. Obaj z Kobayashim przegrali o 0,5 pkt.



Tym razem ciśnienie wytrzymał Zajc, któremu w sobotę nie udało się utrzymać miejsca na podium, jakie zajmował na półmetku. Skoczył 125 m, co było 14. wynikiem serii, ale wystarczyło do drugiej pozycji. 18-letni Słoweniec po raz pierwszy w karierze zakończył konkurs PŚ w czołowej trójce.



A zamykający stawkę Kraft niczym rasowy bokser ponownie wypunktował rywali - 128,5 m wystarczyło do pewnej wygranej, identycznie jak w sobotę z przewagą 9,8 pkt nad drugim w klasyfikacji zawodnikiem.



Austriak skompletował hat-trick, bowiem przed przyjazdem do Azji zwyciężył w Zakopanem. Trzy sukcesy z rzędu (łącznie ma 15 triumfów) sprawiły, że awansował na pozycję wicelidera Pucharu Świata. Stocha wyprzedza obecnie o 37 pkt, a do niezagrożonego Kobayashiego traci 452. Czwarty jest Żyła, a piąty Kubacki.



Świetnie zaprezentował się dziś 46-letni Noriaki Kasai. Japoński weteran skoczni dopiero po raz drugi w tym sezonie zakwalifikował się do drugiej serii, ale zajął siódme miejsce, ustępując jedynie 2,4 pkt polskiemu trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu.



W obu konkursach w Sapporo biało-czerwoni umocnili się na prowadzeniu w Pucharze Narodów, a ich przewaga nad Niemcami wynosi obecnie 145 pkt.



Za tydzień skoczkowie wracają do Europy i po raz pierwszy w sezonie zaprezentują się na obiekcie mamucim, a w programie zawodów w niemieckim Oberstdorfie są trzy konkursy.



Wyniki:



1. Stefan Kraft (Austria) 248,2 pkt (135,0/128,5 m)

2. Timi Zajc (Słowenia) 238,4 (138,5/125,0)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 236,6 (124,5/129,5)

4. Piotr Żyła (Polska) 236,1 (139,5/127,0)

. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 236,1 (131,0/129,0)

6. Kamil Stoch (Polska) 232,3 (126,5/131,5)

7. Noriaki Kasai (Japonia) 229,9 (131,5/127,5)

8. Stephan Leyhe (Niemcy) 228,6 (133,5/126,5)

9. Robert Johansson (Norwegia) 227,5 (130,5/125,0)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 226,1 (125,5/128,0)

11. Anze Lanisek (Słowenia) 224,6 (131,5/124,0)

12. Dawid Kubacki (Polska) 221,5 (127,5/130,5)

...

21. Maciej Kot (Polska) 200,4 (125,0/119,5)

25. Stefan Hula (Polska) 193,9 (124,0/118,0)

30. Jakub Wolny (Polska) 175,5 (119,0/110,5)



Klasyfikacja PŚ Klasyfikacja PŚ (po 16 z 28 konkursów):



1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1233 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 781

3. Kamil Stoch (Polska) 744

4. Piotr Żyła (Polska) 677

5. Dawid Kubacki (Polska) 592

6. Stephan Leyhe (Niemcy) 566

7. Robert Johansson (Norwegia) 542

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 482

9. Timi Zajc (Słowenia) 454

9. Karl Geiger (Niemcy) 425

...

29. Jakub Wolny (Polska) 98

35. Stefan Hula (Polska) 53

43. Maciej Kot (Polska) 24

64. Paweł Wąsek (Polska) 4



Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 18 z 35 konkursów):



1. Polska 2892 pkt

2. Niemcy 2747

3. Japonia 2228

4. Austria 2042

5. Norwegia 1717

6. Słowenia 1336

