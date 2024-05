Poprawia się stan zdrowia Roberta Fico. Premier Słowacji został postrzelony 15 maja w mieście Handlova, po wyjazdowym posiedzeniu rządu. Do Ficy kilka strzałów oddał 71-letni Juraj C. Sprawca został zatrzymany. Jego czyn został uznany za motywowany politycznie.

Robert Fico / KENZO TRIBOUILLARD/AFP / East News

Premier Fico został postrzelony 15 maja przez 71-letniego Juraja C. Zamachowiec został zatrzymany i jest w areszcie.

Zaatakował po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova, gdy Fico podszedł przywitać się z ludźmi. Poważnie ranny w brzuch i klatkę piersiową został przewieziony do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie przeszedł dwie operacje.

Od tego czasu jego stan stopniowo się poprawia.

Na podstawie wyników badań dzisiejsze posiedzenie komisji lekarskiej potwierdziło stopniową poprawę stanu zdrowia premiera - poinformował rząd, nie podając dalszych szczegółów.

Sprawca ujawnił powody

Sprawcy postawiono zarzut usiłowania morderstwa z premedytacją, za co grozi 25 lat więzienia lub dożywocie.

Według uzasadnienia sadu Juraj C. podczas przesłuchania powiedział, że nie zamierzał zamordować premiera. Stwierdził, że nie powinien strzelać, ale dać mu przygotowaną wcześniej dla niego książkę. Powtarzał, że potrafi strzelać i celować w taki sposób, żeby nie narażać życia wybranej ofiary. Jak tłumaczył, dołożył wszelkich starań, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo osób z tłumu ani ochroniarzy premiera i członków rządu.

Juraj C. zeznał, że na dwa dni przed oddaniem strzałów do premiera w miejscowości Handlova usłyszał o miejscu i terminie wyjazdowego posiedzenia rządu. W dniu ataku wsiadł do prywatnego samochodu i pojechał do Handlovej. Wziął ze sobą legalnie posiadany pistolet CZ 75B, który miał od 1992 r., oraz dwa magazynki z nabojami.

Zamachowiec powiedział sądowi, że nie zgadzał się z polityką obecnego rządu, którą określił jako "judaszową" wobec Unii Europejskiej. Szczególnie krytykował decyzje związane z reformą prawa karnego, która zlikwidowała Urząd Prokuratury Specjalnej, oraz ze wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy. W sądowym dokumencie nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnych wspólników Juraja C.