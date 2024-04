Zapraszamy na wieczór wyborczy w RMF FM, Radiu RMF24 i na naszej stronie rmf24.pl. Oto wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos: PiS - 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc., Konfederacja - 7,5 proc., Lewica - 6,8 proc. O godz. 21 w niedzielę zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych. Frekwencja w wyborach samorządowych 2024 wyniosła 51,5 proc. - podaje Ipsos. Nie we wszystkich miastach mamy rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Druga tura 21 kwietnia.

22:15

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Sławomir Sowiński: KO musi się zastanowić, czy straszenie PiS-em jeszcze ma sens

"Dla Jarosława Kaczyńskiego kluczowe było pokazanie, że PiS nie jest partią, która się rozpada. I to osiągnął" - mówił podczas wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 prof. Sławomir Sowiński, komentując wyniki wyborów samorządowych. Politolog był gościem Tomasza Terlikowskiego.

22:12

Przed nami decydująca faza walki o Kraków. To jest bitwa absolutnie ważna dla mieszkańców, dla naszego miasta - powiedział ubiegający się o urząd prezydenta Krakowa radny, przedsiębiorca, były poseł PO Łukasz Gibała tuż po ogłoszeniu wyników opartych o sondaż exit poll.



Łukasz Gibała zmierzy się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa z Aleksandrem Miszalskim.

Łukasz Gibała

22:09

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Duma: Te wybory to żółta kartka dla rządzącej koalicji

"Te wyniki wyborów są żółtą kartką dla rządzącej koalicji - w tym Trzeciej Drogi" - tak sondażowe wyniki wyborów samorządowych komentował podczas wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 Marcin Duma, prezes IBRiS. Jak ocenił, te wybory były trudne dla Lewicy, bo ta partia nie specjalizuje się w tematach lokalnych. Zdaniem Dumy Trzeciej Drodze nie udało się utrzymać premii uzyskanej w wyborach parlamentarnych.

22:03

Według sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos, w skali kraju w wyborach do sejmików województw Konfederacja, która zawarła porozumienie wyborcze z działaczami Bezpartyjnych Samorządowców, uzyskała 7,5 proc.

To jest wieczór, w którym ci, co pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję - powiedział Krzysztof Bosak podczas zorganizowanego w Warszawie wieczoru wyborczego swego ugrupowania.

Krzysztof Bosak / Leszek Szymański / PAP

21:59

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Jabłoński: Będziemy rozmawiali ws. utworzenia większości w samorządach

"Wyborcy wystawili rachunek rządowi za to, co dzieje się w rolnictwie" - tak procentowe zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w skali kraju w wyborach samorządowych komentował podczas wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 poseł PiS Paweł Jabłoński. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.

21:56

Według sondażu exit poll Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 59,8 proc.

"Poparliśmy go w tych wyborach; to też nasz sukces" - mówił w niedzielę, szef PSL-TD, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz gratulując wygranej w pierwszej turze prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu.

21:55

Z opublikowanego w niedzielę badania exit poll pracowni Ipsos wynika, że najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim, gdzie do urn poszło 55,7 proc., a najniższa w woj. śląskim, gdzie wyniosła 47,8 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja była w Warszawie - 57 proc. Według badania, frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

Wyniki exit poll wyborów samorządowych zostały przygotowane przez pracownię Ipsos na podstawie badania, które przeprowadzono w dniu głosowania przed 970 lokalami wyborczymi w Polsce.

21:50

To były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy; tym razem też się takie okazały - powiedział Włodzimierz Czarzasty podczas wieczoru wyborczego. Lewica uzyskała 6,8 proc. poparcia w wyborach samorządowych 2024.



Magdalena Biejat, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty / Rafał Guz / PAP

21:45

Według sondażu Ipsos, Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS - w sześciu.

Dolnośląskie - KO

Kujawsko-Pomorskie - KO

Lubelskie - PiS

Lubuskie - KO

Łódzkie - PiS

Małopolska - PiS

Mazowieckie - KO

Opolskie - KO

Podkarpacie - PiS

Podlaskie - PiS

Pomorskie - KO

Śląskie - KO

Świętokrzyskie - PiS

Warmińsko-mazurskie - KO

Wielkopolskie - KO

Zachodniopomorskie - KO

21:42

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Karnowski: Zwycięstwo w sejmikach jest ewidentne

"Na pewno odbijemy PiS-owi część sejmików. Co z tego, że ktoś przychodzi pierwszy do mety, jak nie ma zdolności koalicyjnej" - tak wyniki wyborów samorządowych komentował w Radiu RMF24 Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, obecnie poseł KO.

21:37

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos w wyborach do sejmików PiS uzyskało w skali kraju 33,7 proc. - ten wynik dał partii Jarosława Kaczyńskiego pierwsze miejsce w skali kraju.

Jarosław Kaczyński / Radosław Pietruszka / RMF FM

Ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę - podkreślił prezes PiS, stwierdzając, że dzisiejsze wybory powinny stanowić zachętę do pracy dla jego partii.

21:31

Mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły - 15 października powtórzył się także w kwietniu - powiedział w niedzielę premier, lider PO Donald Tusk po opublikowaniu wyników sondażu Ipsos.

Rafał Trzaskowski, Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

21:30

Zachowaliśmy swoją trzecią pozycję; ten wynik mówi nam, że Koalicja 15 Października bez Trzeciej Drogi nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani w większości sejmików wojewódzkich, tak powiedzieli po raz kolejny Polacy - mówił w niedzielę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP

21:23

Wrocław:

Dogrywka także we Wrocławiu. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierza się Jacek Sutryk i Izabela Bodnar.

/ RMF FM

21:22

Rzeszów:

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w Rzeszowie. Zmierzą się Konrad Fijołek i Jacek Strojny.

/ RMF FM

21:15

Katowice:

Marcin Krupa prezydentem Katowic

/ RMF FM

21:05

Kraków:

W Krakowie czeka nas dogrywka. W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta zmierzą się Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała.

/ RMF FM

21:03

Gdańsk:

Aleksandra Dulkiewicz ponownie została wybrana na prezydenta Gdańska

/ RMF FM

21:02

Warszawa:

Rafał Trzaskowski ponownie prezydentem Warszawy

/ RMF FM

21:00

Oto wyniki sondażu exit poll wyborów samorządowych 2024 roku.

PiS - 33,7 proc.

Koalicja Obywatelska - 31,9 proc.

Trzecia Droga - 13,5 proc.

Konfederacja - 7,5 proc.

Lewica - 6,8 proc.

20:45

Głosować można jeszcze tylko przez 15 minut.

20:41

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że kandydat na radnego oferował 100 złotych w zamian za oddanie głosu na wskazanych przez niego kandydatów. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy w tej sprawie - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska. Za tego rodzaju przestępstwo grozi 5 lat pozbawienia wolności.

20:35

Do incydentów podczas wyborów doszło m.in. w województwie świętokrzyskim, pomorskim, podkarpackim i lubelskim - wynika z informacji przekazanych przez policję. Najwięcej przestępstw i wykroczeń dotyczyło zabronionej agitacji oraz prób korumpowania wyborców.

W Gowarczowie w powiecie koneckim w woj. świętokrzyskim osoba kandydująca do rady powiatu oddała głos w czyimś imieniu, posługując się pełnomocnictwem. Zakwalifikowaliśmy to jako przestępstwo. Nie w każdym przypadku osoba posiadająca pełnomocnictwo może oddać za kogoś głos. Tak jest m.in. kiedy osoba taka sama kandyduje w wyborach. Sprawa trafi do sądu - przekazał mł. asp. Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Pozostałe 13 przypadków, do których doszło w regionie w ciągu dwóch dni, policja zakwalifikowała jako wykroczenia. Chodzi głównie o agitację w mediach społecznościowych lub rozwieszanie albo niszczenie plakatów wyborczych.

20:25

O godzinie 21 w internetowym Radiu RMF24 specjalny program wyborczy. Zaprasza Tomasz Terlikowski, który poprosi o najnowsze komentarze samorządowców, polityków i socjologów. Gośćmi naszego radia będą Jacek Karnowski (KO), Paweł Jabłoński (PiS), Marcin Duma szef IBRIS i prof. Sławomir Sowiński. Zapraszamy!

Transmisji możecie posłuchać na rmf24.pl/radio i w aplikacji RMF ON.

20:20

Ponad 190 tysięcy kandydatów na prawie 50 tysięcy stanowisk - taka jest skala wyboru, którego wyniki poznamy tuż po godzinie 21, kiedy w całym kraju zamknięte zostaną lokale wyborcze.

Przy wyborach pracuje ponad 288 tys. urzędników.

20:13

Kradzież bannerów wyborczych, zniszczenie bannerów wyborczych, oraz odstąpienie innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystanej karty do głosowania - to zgłoszenia, które wpłynęły do śląskiej policji. Przestępstw jest bardzo niewiele, bo zaledwie cztery. Pojawiły się też informacje o kilkudziesięciu naruszeniach wyborczego prawa i Kodeksu wykroczeń.

20:00

Wybory przebiegają spokojnie w większości kraju. 358 incydentów od soboty to bardzo mała liczba - ocenił na konferencji przed godz. 19 przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Wideo youtube

19:55

Frekwencja w wyborach samorządowych na godzinę 17 wyniosła 39,43 proc. - poinformowała na konferencji prasowej o godzinie 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie trwa do godziny 21.

Do godziny 17 najliczniej na głosowaniu stawili się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Najniższa frekwencja była w opolskiem i śląskiem.

PKW informuje, że do godziny 17 najwyższą frekwencję w miastach odnotowano w Warszawie (41,59 proc.), Kielcach (38,98 proc.) i Olsztynie (38,85 proc.). Z kolei najniższa była frekwencja w Katowicach (33,10 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (33,39 proc.) oraz Opolu (34,29 proc.).

W 2018 roku, gdy wybieraliśmy radnych, prezydentów i burmistrzów, ogólnokrajowa frekwencja o godzinie 17 była o 2 procent wyższa.