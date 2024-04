Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich, ale to Koalicja Obywatelska zwyciężyła w większości sejmików. Rafał Trzaskowski ponownie będzie prezydentam Warszawy, Aleksandra Dulkiewicz pozostanie prezydentem Gdańska, a Marcin Krupa - Katowic. To wyniki badania exit poll, przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.