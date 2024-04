Zapraszamy na wieczór wyborczy w RMF FM, Radiu RMF24 i na naszej stronie rmf24.pl. Tuż po godzinie 21 opublikujemy wyniki badań exit poll przeprowadzonych przez Ipsos. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję na godzinę 17 - ta wyniosła 39,43 proc. Bądźcie z nami!

Głosowanie w jednym z lokali w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

/ RMF FM

20:45

Głosować można jeszcze tylko przez 15 minut.

20:41

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że kandydat na radnego oferował 100 złotych w zamian za oddanie głosu na wskazanych przez niego kandydatów. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy w tej sprawie - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska. Za tego rodzaju przestępstwo grozi 5 lat pozbawienia wolności.

20:35

Do incydentów podczas wyborów doszło m.in. w województwie świętokrzyskim, pomorskim, podkarpackim i lubelskim - wynika z informacji przekazanych przez policję. Najwięcej przestępstw i wykroczeń dotyczyło zabronionej agitacji oraz prób korumpowania wyborców.

W Gowarczowie w powiecie koneckim w woj. świętokrzyskim osoba kandydująca do rady powiatu oddała głos w czyimś imieniu, posługując się pełnomocnictwem. Zakwalifikowaliśmy to jako przestępstwo. Nie w każdym przypadku osoba posiadająca pełnomocnictwo może oddać za kogoś głos. Tak jest m.in. kiedy osoba taka sama kandyduje w wyborach. Sprawa trafi do sądu - przekazał mł. asp. Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Pozostałe 13 przypadków, do których doszło w regionie w ciągu dwóch dni, policja zakwalifikowała jako wykroczenia. Chodzi głównie o agitację w mediach społecznościowych lub rozwieszanie albo niszczenie plakatów wyborczych.

20:25

20:20

Ponad 190 tysięcy kandydatów na prawie 50 tysięcy stanowisk - taka jest skala wyboru, którego wyniki poznamy tuż po godzinie 21, kiedy w całym kraju zamknięte zostaną lokale wyborcze.

Przy wyborach pracuje ponad 288 tys. urzędników.

20:13

Kradzież bannerów wyborczych, zniszczenie bannerów wyborczych, oraz odstąpienie innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystanej karty do głosowania - to zgłoszenia, które wpłynęły do śląskiej policji. Przestępstw jest bardzo niewiele, bo zaledwie cztery. Pojawiły się też informacje o kilkudziesięciu naruszeniach wyborczego prawa i Kodeksu wykroczeń.

20:00

Wybory przebiegają spokojnie w większości kraju. 358 incydentów od soboty to bardzo mała liczba - ocenił na konferencji przed godz. 19 przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

19:55

Frekwencja w wyborach samorządowych na godzinę 17 wyniosła 39,43 proc. - poinformowała na konferencji prasowej o godzinie 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie trwa do godziny 21.

Do godziny 17 najliczniej na głosowaniu stawili się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Najniższa frekwencja była w opolskiem i śląskiem.

PKW informuje, że do godziny 17 najwyższą frekwencję w miastach odnotowano w Warszawie (41,59 proc.), Kielcach (38,98 proc.) i Olsztynie (38,85 proc.). Z kolei najniższa była frekwencja w Katowicach (33,10 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (33,39 proc.) oraz Opolu (34,29 proc.).

W 2018 roku, gdy wybieraliśmy radnych, prezydentów i burmistrzów, ogólnokrajowa frekwencja o godzinie 17 była o 2 procent wyższa.