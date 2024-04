W drugiej turze wyborów prezydenckich w Kielcach Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z Marcinem Stępniewskim z Prawa i Sprawiedliwości - wynika z badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB).

Kielce / Shutterstock

Według badania exit poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w wyborach na urząd prezydenta Kielc Agata Wojda (KO) zdobyła - 37,4 proc. poparcia. Spodziewałam się, że znajdę się w drugiej turze, ale nie spodziewałam się takiego wyniku. Ponad 40 proc. to dla mnie ogromne pozytywne zaskoczenie, ale też efekt ciężkiej pracy. Dzięki kielczanom, którzy swoje zaufanie przełożyli na dzisiejsze głosy. Dla mnie w tym momencie rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenckich - oceniła po ogłoszeniu wyników sondażowych Agata Wojda.



Na drugim miejscu - według sondażu OGP - z poparciem 22,5 proc. mieszkańców znalazł się Marcin Stępniewski (PiS). Pomimo tego, że wyniki tego sondażu wskazują na to, że Agata Wojda ma znaczną przewagę, to my nie odpuścimy. Już dziś zaczynamy pracę nad tym, aby odrobić straty. Nie odpuścimy na milimetr. Od godziny siódmej do wieczora będziemy rozmawiać z mieszkańcami naszego miasta o nowej wizji Kielc. Nie pozwolimy, aby w Kielcach była kontynuowana wizja Bogdana Wenta, a Agata Wojda właśnie idzie tą drogą - powiedział w niedzielę Marcin Stępniewski (PiS).



Według sondażu szansę na wejście do drugiej tury ma także Maciej Bursztein (KWW Maciej Bursztein Przyjazne Kielce), którego poparło - 21,2 proc.



Kolejne miejsca zajęli Kamil Suchański (KWW Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc) - 12,4 proc., Marcin Chłodnicki (Lewica) - 3,1 proc., Adam Cyrański (Trzecia Droga) - 2,3 proc. i Agata Marjańska (KWW Razem dla Kielc) - 1,1 proc.



Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia.