Partia zwiera szeregi w Zachodniopomorskiem

Przedstawiciele partii przedstawiła także kandydatów do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Wśród "jedynek" na listach pięciu okręgów jest m.in. obecny wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek oraz wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

W województwie zachodniopomorskim wszystko wskazuje na to, że zarejestrujemy ok. 350 kandydatów reprezentujących komitet Lewica na równych szczeblach, począwszy od Sejmiku po powiaty i gminy - przekazał Wieczorek.

Lewica chce zarejestrować ok. 350 kandydatów / Marcin Bielecki / PAP

Rada wojewódzka Lewicy udzieliła także poparcia kandydatom na prezydentów miast, którzy "będą reprezentowali Koalicję 15 października". W Świnoujściu takie poparcie otrzymała Joanna Agatowska, w Stargardzie Rafał Zając, w Koszalinie Tomasz Sobieraj, a w Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Jesteśmy przygotowani do tych wyborów i mamy nadzieję, że w kwietniu dopełnimy faktycznego przejęcia władzy w Polsce. To co się stało 15 października to był pierwszy krok, natomiast, teraz żeby rzeczywiście porządkować sprawy Polski potrzebujemy drugiego kroku, czyli silnego udziału w samorządach lokalnych. To daje gwarancję nie wojny między samorządem a rządem, a współpracy - podkreślił Wieczorek.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia.