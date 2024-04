Frekwencja w wyborach samorządowych na godzinę 17 wyniosła 39,43 proc. - poinformowała na konferencji prasowej o godzinie 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie trwa do godziny 21.

/ RMF FM

Frekwencja na godzinę 17 niższa niż w 2018 roku

Według danych z 29 707 obwodowych komisji wyborczych (100 proc.) na godzinę 17 wydano karty do głosowania 11 394 642 osobom z 28 895 920 uprawnionych do głosowania, co stanowi 39,43 proc.

W porównaniu do wyborów samorządowych z roku 2018 frekwencja na tę godzinę jest niższa o blisko 2 proc. (wówczas 41,65 proc.).

W wyborach parlamentarnych 2023 roku frekwencja na godzinę 17 wyniosła ponad 57 proc.

Do godziny 12 frekwencja w niedzielnych wyborach wynosiła 16,52 proc.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreślił, że wybory przebiegają spokojnie, choć pojawiły się incydenty wyborcze.

Frekwencja na godz. 17 w poszczególnych województwach

Do godziny 17 najliczniej na głosowaniu stawili się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Najniższa frekwencja była w opolskiem i śląskiem.

Dolnośląskie - 36,93 proc.

Kujawsko-Pomorskie - 38,58 proc.

Lubelskie - 41,73 proc.

Lubuskie - 37,88 proc.

Łódzkie - 40,43 proc.

Małopolskie - 39,46 proc.

Mazowieckie - 42,38 proc.

Opolskie - 35,01 proc.

Podkarpackie - 41,02 proc.

Podlaskie - 41,65 proc.

Pomorskie - 38,74 proc.

Śląskie - 36,02 proc.

Świętokrzyskie - 42,64 proc.

Warmińsko-Mazurskie - 39,74 proc.

Wielkopolskie - 39,13 proc.

Zachodniopomorskie - 38,40 proc.

Frekwencja na godzinę 17 w miastach

Najwyższą frekwencję do tej godziny odnotowano w Warszawie (41,59 proc.), Kielcach (38,98 proc.) i Olsztynie (38,85 proc.).

Z kolei najniższa była frekwencja w Katowicach (33,10 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (33,39 proc.) oraz Opolu (34,29 proc.).

W Białymstoku do godz. 17 zagłosowało 38,78 proc. wyborców, w Bydgoszczy - 35,50 proc., w Gdańsku - 35,36 proc., w Krakowie - 35,67 proc., w Lublinie - 36,6 proc., w Łodzi - 35,92 proc., w Poznaniu - 35,34 proc., w Rzeszowie - 37,20 proc., w Szczecinie - 36,17 proc., w Toruniu - 37,31 proc., we Wrocławiu - 35,28 proc., a w Zielonej Górze - 37,84 proc.

Głosowanie w gminach

Do godziny 17 najwyższą frekwencją odnotowano w gminie Irządze (Śląskie) - 63,95 proc, a najniższą w gminie Reńska Wieś (Opolskie) - 24,21 proc.

Jak dotąd więcej osób głosowało na wsiach (42,18 proc.) niż w miastach (37,56 proc.).

O godzinie 21 sondażowe wyniki exit poll

Wyniki exit poll wyborów samorządowych 2024 opublikujemy na rmf24.pl tuż po godzinie 21. Badanie exit poll przeprowadza pracownia Ipsos na zlecenie telewizji Polsat News, TVN24 i TVP Info.

Ipsos przeprowadzi badanie przed 970 losowo wybranymi lokalami wyborczymi - ankieterzy poproszą osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Na podstawie zebranych w ten sposób danych przedstawione zostaną szacunkowe wyniki głosowania.

Będą one zawierały informacje o procentowym poparciu do sejmików województw dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji i wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w 6 wybranych miastach Polski - będą to Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Rzeszów.