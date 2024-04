Nazwiska kandydata na radnego zabrakło na karcie głosowania w jednej z obwodowych komisji w gminie Wieruszów (Łódzkie). Na karcie były tylko imiona pretendenta. Pomyłkę szybko zauważono i wydrukowano karty bez błędu. Trzy osoby jednak oddały głos na wadliwych kartach.

Wybory samorządowe w Polsce / Wojciech Olkuśnik / East News

Po rozpoczęciu głosowania w wyborach samorządowych w jednej z obwodowych komisji wyborczej w gminie Wieruszów na południowym zachodzie woj. łódzkiego, okazało się, że na karcie głosowania na radnych brakuje nazwiska jednego z kandydatów.

Na kartach były tylko imiona kandydata, ale zabrakło nazwiska. W ciągu pół godziny naprawiono błąd i dodrukowano poprawione karty - podkreślił dyrektor sieradzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tadeusz Brzozowski.

Zdaniem dyrektora KBW w Sieradzu, w tym przypadku może pojawić się problem.

Zanim zauważono wadliwe karty, trzech wyborców już oddało głos - powiedział PAP. Jeśli wpłynie protest wyborczy, to sąd zdecyduje, czy wada była na tyle istotna, że mogła mieć wpływ na wynik wyborów - dodał.

