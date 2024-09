Kamala Harris utrzymuje niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem. W niedzielę ABC News opublikowało wyniki sondażu, który może cieszyć demokratów.

Kamala Harris / SAUL LOEB/AFP / East News

W nowym ogólnokrajowym sondażu wiceprezydent Kamala Harris utrzymuje niewielką przewagę nad byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Wyprzedza go w stosunku 50 do 46 proc. wśród zarejestrowanych wyborców. W kategorii prawdopodobnych wyborców prowadzi 52 do 46 proc.



W oparciu o sondaż ABC News/Ipsos, opublikowany w niedzielę, analitycy zauważyli, że wyniki są podobne i statystycznie niezmienione w porównaniu do sondażu z sierpnia. Przed konwencją Partii Demokratycznej Harris miała 49 proc. poparcia wśród zarejestrowanych wyborców, podczas gdy Trump miał 45 proc.

Jak wynika z ostatniej ankiety, Harris prowadzi wśród kobiet: 54 do 41 proc. Trump przeważa wśród mężczyzn — 51 do 46 proc. Przed konwencją Harris miała przewagę 6 proc. wśród kobiet.

Demokratka również wypadła lepiej, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. 56 proc. Amerykanów uznało, że wykonała doskonałą lub dobrą pracę. Około 41 proc. wyraziło podobną opinię o byłym republikańskim prezydencie.

Trump z kolei przewyższa Harris w kwestii zaufania dotyczącego kluczowych spraw, w tym gospodarki i inflacji. W każdej z tych kategorii prowadzi o 8 proc., więcej respondentów też bardziej mu ufa w sprawie rozwiązania sytuacji na granicy USA-Meksyk.

Z kolei wiceprezydent jest postrzegana jako bardziej godna zaufania niż Trump, jeśli chodzi o ochronę amerykańskiej demokracji i nominacje do Sądu Najwyższego.

Sondaż ABC News/Ipsos przeprowadzono w dniach 23-27 sierpnia. Obejmował 2 496 osób.