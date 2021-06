Konrad Fijołek zostanie zaprzysiężony na prezydenta Rzeszowa w poniedziałek 21 czerwca o godz. 14. Uroczystość odbędzie się w ratuszu, a po niej Fijołek chce się spotkać z mieszkańcami stolicy Podkarpacia na rzeszowskim rynku.

Konrad Fijołek / Darek Delmanowicz / PAP

O terminie zaprzysiężenia Fijołek poinformował na wtorkowej konferencji prasowej. Chciałbym też po zaprzysiężeniu, ale zanim zasiądę w gabinecie, spotkać się z państwem, z rzeszowianami - zwrócił się do mieszkańców miasta. Zaprosił wszystkich rzeszowian, niezależnie od tego, na kogo głosowali, na rzeszowski rynek kilka minut po godz. 14.



Fijołek podkreślił, że dzięki licznemu udziałowi w wyborach rzeszowianie "wysłali niesamowicie pozytywny sygnał dla całej Polski". Pozytywny sygnał, jak powinno wyglądać prawdziwe święto demokracji, jak mamy dyskutować o swoich lokalnych sprawach, jak wreszcie zabierać się za ich rozwiązanie - powiedział prezydent-elekt Rzeszowa.



Według Fijołka, rzeszowianie zrobili najlepszą promocję swego miasta "chyba w jego historii". To fantastyczny moment - podkreślił. Ten wspaniały wizerunek naszego miasta właśnie wam drodzy rzeszowianie zawdzięczamy, za co jeszcze raz nisko wam się kłaniam - zwrócił się do mieszkańców miasta.

Przy frekwencji 54 proc. Konrad Fijołek uzyskał w wyborach 56,51 proc. ważnie oddanych głosów. Jego konkurenci Ewa Leniart otrzymała 23,62 proc., Marcin Warchoł 10,72 proc. a Grzegorz Braun 9,15 proc.

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów wyniosła: 7 296 głosów - Grzegorz Braun, 45 059 głosów - Konrad Fijołek, 18 831 głosów - Ewa Leniart i 8 546 głosów - Marcin Warchoł. Uprawnionych do głosowania było 148 263 wyborców.