Rada Krajowa Zielonych zaakceptowała Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta – poinformował rzecznik partii Krzysztof Rzyman. Kandydat zgodził się na 21 postulatów Zielonych, m.in. na legalizację związków partnerskich, medycznej marihuany i zatrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej.

Rafał Trzaskowski / PAP/Marcin Bielecki / PAP

Wcześniej, w niedzielę po południu, Rafał Trzaskowski spotkał się z Radą Krajową Zielonych w trybie online i odpowiadał na ich pytania. Potem odbyła się dyskusja i głosowanie.

Kandydaturę Trzaskowskiego poparło 18 członków rady, dwie osoby się wstrzymały. Wcześniej poparcie Trzaskowskiego rekomendował Radzie Krajowej zarząd Zielonych.



Z komunikatu po posiedzeniu Rady Krajowej wynika, że Trzaskowski zgodził się poprzeć 21 postulatów Partii Zieloni.



Wśród tych 21 postulatów są m.in.: odejście od węgla do 2040 r., a w ogrzewaniu domów do 2030 r., powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, zatrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej, powiększenie i tworzenie nowych parków narodowych, powołanie rzecznika praw zwierząt, wprowadzenie zakazu hodowli na futra, chowu klatkowego i uboju rytualnego, wprowadzenie związków partnerskich, wetowanie ustaw dążących do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, wprowadzenie do szkół edukacji klimatycznej i legalizacja marihuany medycznej.



Inne postulaty to: zwiększenie inwestycji na wymianę starych pieców, zaostrzenie kontroli nad emisjami przemysłowymi, uchwalenie nowej ustawy o lasach, zaostrzenie ustawy o ochronie przyrody pod kątem zgód na wycinkę drzew, stworzenie programu walki z suszą, nadanie koniom statusu zwierząt towarzyszących, wprowadzenie moratorium na polowania na ptaki, nowelizacja ustawy do walki z ASF, prowadzenie polityki Europejskiego Zielonego Ładu, wsparcie rozwoju transportu kolejowego i wprowadzenie transparentności finansowania kościołów.



Rafał Trzaskowski podziela postulat, iż zażegnanie kryzysu klimatycznego i zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa przez osiągnięcie neutralności klimatycznej, są jednym z głównych wyzwań dla głowy państwa. Dlatego przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem sekretarza stanu (ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. ochrony środowiska, klimatu i transformacji energetycznej, będzie priorytetem kampanii i prezydentury - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rady.



Wierzymy, że Rafał Trzaskowski jako prezydent RP będzie wielkim orędownikiem Zielonego Nowego Ładu, idei nowej polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej, która pozwoli nam wyjść z kryzysu gospodarczego spowodowanego przez koronawirusa oraz pomoże pokonać kryzys klimatyczny - cytuje komunikat współprzewodniczącą partii Małgorzatę Tracz.



Bez powrotu do demokratycznego państwa prawa, do trójpodziału władzy, do demokracji żaden postulat programowy żadnej partii politycznej w Polsce nie będzie się liczył, nigdy nie zostanie zrealizowany. Uważamy, że naszym obowiązkiem - w ramach Koalicji Obywatelskiej - jest praca całego prodemokratycznego, opozycyjnego spektrum politycznego dla odwrócenia zmian, jakie z woli posła Kaczyńskiego są naszym udziałem. Gdy wspólnie pokonamy to zagrożenie, nadejdzie czas na rozwiązywanie dalszych problemów Polski i świata zgodnie z naszym programem. Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich jest możliwe i chcemy w tym pomóc! - dodaje, również cytowany, drugi współprzewodniczący partii Wojciech Kubalewski.



Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie Rady Krajowej Partii Zieloni. Mamy zbieżne poglądy na globalne ocieplenie, konieczność pilnego działania, aby nasze dzieci i nasze wnuki wspólnie w przyszłości mogły się cieszyć czystym powietrzem. Jako prezydent Warszawy od samego początku mojej kadencji położyłem na te tematy olbrzymi nacisk. Prezydent Polski nie może być niemym świadkiem wydarzeń i musi budować dobry klimat do koniecznych zmian, a nie zgadzać się na budowę kolejnych bloków węglowych - mówi cytowany Rafał Trzaskowski.



Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, popartym dotąd przez zarządy trzech pozostałych partii Koalicji Obywatelskiej - Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Jego kandydaturę muszą jeszcze zatwierdzić rady krajowe dwóch pierwszych ugrupowań.