Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na drugą kadencję przed Zgromadzeniem Narodowym odbędzie się zgodnie z tradycją - w sali plenarnej Sejmu. Konieczne będzie zachowanie względów bezpieczeństwa.

Sala obrad Sejmu / Paweł Supernak / PAP

Rozważane było ulokowanie gości w różnych sejmowych pomieszczeniach, ale pomysł upadł, podobnie jak kuluarowe rozważania, czy zaprzysiężenia nie zorganizować na Stadionie Narodowym ze względów bezpieczeństwa.

Zaprzysiężenie prezydenta to jednak doniosłe wydarzenie i wszystko musi się odbyć tak jak dotychczas. Będzie normalnie w Sejmie, oczywiście przy zachowaniu rozmaitych zabezpieczeń, maski, płyny, będzie też korpus dyplomatyczny - mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

W tej sprawie panuje polityczna zgoda. Sejm to jest to miejsce, gdzie złożenie przysięgi przez prezydenta powinno mieć miejsce. Muszą być maseczki, musi być odległość, ale świat żyje w pandemii, my też myusi my żyć - zwraca uwagę wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji obywatelskiej.

Duda przed Trzaskowskim

W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Jego konkurent, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski uzyskał 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich / RMF FM / RMF FM

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony 6 sierpnia 2015 r., jego pięcioletnia kadencja upłynie więc 6 sierpnia 2020 r.