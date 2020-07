W czterech z pięciu województw, gdzie Szymon Hołownia uzyskał 28 czerwca najlepsze wyniki, w II turze wygrywa kandydat KO Rafał Trzaskowski - wynika z danych PKW pochodzących z 99,97 proc. obwodów. Wyjątkiem jest Podlasie, jednak i tam Trzaskowskiego poparło dwa razy więcej osób niż dwa tygodnie temu.

Rafał Trzaskowski / Radek Pietruszka / PAP

W I turze wyborów prezydenckich niezależny kandydat Szymon Hołownia uzyskał 13,87 proc. poparcia i zajął trzecie miejsce. Najlepszy wynik Hołownia uzyskał w województwach: lubuskim (17,87 proc.), opolskim (16,64 proc.) oraz wielkopolskim (16,64 proc.). Próg 16 proc. kandydat przekroczył również na Podlasiu (16,63 proc.) oraz Pomorzu (16,13 proc.)

W I turze w Lubuskiem Trzaskowski uzyskał 36,94 proc. poparcia, natomiast w II turze głosowania jego wynik wzrósł do 59,80 proc. Na Opolszczyźnie jego wynik wyniósł najpierw 31,88 proc., a dwa tygodnie później - już 52,64 proc.



W województwie wielkopolskim kandydat KO dwa tygodnie temu uzyskał poparcie na poziomie 33,83 proc., a teraz - 54,92 proc. Na Podlasiu wynik z I tury Trzaskowskiego wyniósł jedynie 20,60 proc., jednak w II turze wzrósł do 39,86 proc. Z kolei na Pomorzu, gdzie uzyskał najpierw 33,58 proc., w ponownym głosowaniu kandydat KO zdobył 59,84 proc. głosów.



Z danych wynika, że - za wyjątkiem Podlasia - we wszystkich województwach Trzaskowski odnotował poparcie wyższe w porównaniu z I turą o minimum 20 punktów procentowych i wygrał wybory. Na Podlasiu wzrost poparcia wyniósł minimalnie mniej niż 20 proc., jednak i tak Trzaskowski praktycznie podwoił swoje poparcie z I tury.



Z danych PKW pochodzących z 99,97 proc. obwodów wyborczych wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zdobył 51,21 proc. głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 48,79 proc.