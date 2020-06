"Idziemy do góry. (…) Wierzę, że do niedzieli zrobimy ten efekt, o który nam chodzi, czyli duże dwadzieścia kilka punktów, które pozwolą mi się minąć z Rafałem Trzaskowskim i wejść do drugiej tury" - mówił na spotkaniu wyborczym w Opocznie niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Przekonywał, że "jesteśmy w stanie osiągnąć (…) 29 procent", i wybiegł myślami w przyszłość: do 12 lipca. "Już dziś wszystkie sondaże pokazują, że mam największe szanse wygrać z Andrzejem Dudą w drugiej turze" - zaznaczył.

REKLAMA