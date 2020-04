Dziś Sejm zajmie się złożonym przez PiS projektem korespondencyjnego głosowania w wyborach prezydenckich 10 maja. PiS chce, by tak właśnie swój głos oddał każdy wyborca. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się wicepremier Jarosław Gowin z Porozumienia i mówi o potrzebie przesunięcia wyborów. Na to nie godzi się Jarosław Kaczyński zasłaniając się konstytucją. Ma on nadzieję, że Gowin "pójdzie razem z obozem, do którego należy i dzięki któremu pełni wysoką funkcję państwową".

