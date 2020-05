"Po co ta zwłoka, po co ta przerwa? (…) Kalendarz wyborczy nam się skraca, przesuwa i to, co jest najważniejsze - żeby 7 sierpnia urzędował w Pałacu prezydent wybrany w nowych wyborach - będzie coraz trudniejsze do zrealizowania" - tak wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk skomentował decyzję marszałka Tomasza Grodzkiego o zwołaniu najbliższego posiedzenia Senatu dopiero na początku przyszłego tygodnia. Oznacza to opóźnienie głosowania nad ustawą ws. wyborów prezydenckich 2020 i jej wejścia w życie. Pęk zwrócił uwagę, że ta sytuacja oznacza mniej czasu na zebranie 100 tysięcy podpisów poparcia dla nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

