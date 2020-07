"Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, (…) w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę": Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie błyskawicznie - i zdecydowanie - reaguje na głośne już słowa Andrzeja Dudy o szczepieniach, które padły w czasie jego wieczornego wystąpienia w Końskich. W wydanym w tej sprawie specjalnym oświadczeniu Izba podkreśla również, że "kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać promowania postaw (…) szkodliwych dla zdrowia społeczeństwa".

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Końskich, gdzie wystąpił w ramach "debaty" prezydenckiej / Marcin Obara / PAP

"Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. (...) Nigdy się nie zaszczepiłem na grypę"

Przypomnijmy, prezydent wystąpił w poniedziałkowy wieczór w Końskich w Świętokrzyskiem w ramach wydarzenia pomyślanego jako prezydencka debata przed wyborczą dogrywką 12 lipca - debata, w której udziału nie wziął jednak kontrkandydat Dudy Rafał Trzaskowski.

Wśród pytań - zadanych przez wyborców i wyselekcjonowane przez TVP - znalazło się pytanie o szczepionkę na COVID-19.

W odpowiedzi Andrzej Duda stwierdził m.in.: "Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie".

"Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorosły chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić" - dodał.

Zaznaczył również, że jego zdaniem "szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe".

"Kto chce - jeżeli będzie szczepionka - niech się zaszczepi, ale kto nie chce - to jest jego osobista decyzja" - wyjaśnił.

Andrzej Duda wyjaśnia, co miał na myśli

Wypowiedź prezydenta odbiła się szerokim echem. Po północy Andrzej Duda pospieszył więc z wyjaśnieniem.

"STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - podkreślił prezydent we wpisie na Twitterze.

"Kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać promowania postaw (...) szkodliwych dla zdrowia społeczeństwa". Ostra reakcja warszawskiej Izby Lekarskiej

Na wypowiedzi prezydenta ws. szczepień błyskawicznie zareagowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, która opublikowała w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Zaznacza w nim, że "tocząca się kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać promowania postaw antyzdrowotnych i szkodliwych dla zdrowia społeczeństwa, a doraźny interes polityczny nie może być ważniejszy niż zdrowie Polaków".

"Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP ‘debaty’, a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę" - podkreśla Izba.

"Zwracamy się do Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, a także Rzecznika Praw Pacjenta, o pilną reakcję i zajęcie stanowiska w tej sprawie" - apeluje następnie OIL, dodając, że "dopełni wszelkich starań, aby nadal przekazywać lekarzom i pacjentom rzetelną, naukową wiedzę nt. szczepień ochronnych".