Prawo i Sprawiedliwość stawia ostateczne ultimatum koalicyjnemu ugrupowaniu Jarosława Gowina: albo poparcie wyborów kopertowych w maju, albo koniec Zjednoczonej Prawicy z ich udziałem. ​Za 6 dni powinniśmy wybrać prezydenta, z piątku na sobotę powinna rozpocząć się cisza wyborcza. Przez koronawirusa i późniejszy chaos prawny zafundowany przez rządzących, głosowanie 10 maja nie będzie jednak możliwe.

Jarosław Gowin / Leszek Szymański / PAP

Stronnicy Jarosława Gowina w nieoficjalnych rozmowach twierdzą, że wciąż mają większość, która jest w stanie zablokować wybory kopertowe w maju i są gotowi to zrobić. Dodają "Nie jesteśmy niewolnikami PiS-u".

Wśród polityków Porozumienia jest jednak grupa gotowa przejść do PiS-u. Są też osoby, które chciałyby walczyć o przejęcie przywództwa, po to, żeby partia odzyskała swój satelicki - względem PiS-u - charakter.

W tej chwili najbardziej prawdopodobne jest, że Senat odrzuci ustawę o wyborach kopertowych jutro, a do kluczowego głosowania w Sejmie dojdzie najpóźniej w czwartek.

Scenariusz zakładający, że ustawa wprowadzająca wybory kopertowe w maju trafia do kosza, a przez to dochodzi do rozłamu obecnej większości rządzącej, jest wciąż prawdopodobny.