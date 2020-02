43,7 procent poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy, 29,2 procent dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - takie wyniki przynosi najnowszy sondaż prezydencki przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej" przez IBRIS. Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia: oddanie na niego swojego głosu zadeklarowało 8,1 procent badanych.

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty we Włoszczowie (fot. Piotr Polak) i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego (fot. Adam Warżawa)

Czwarte miejsce - z poparciem na poziomie 6,9 procent - przypadło kandydatowi Lewicy Robertowi Biedroniowi. Dopiero piąty wynik uzyskał natomiast szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego zagłosowałoby - według sondażu - 4 procent ankietowanych. Najsłabszy wynik - z poparciem na poziomie 3,8 procent - uzyskał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

4,3 procent badanych przyznało, że nie wie, na kogo odda swój głos.

Andrzej Duda nieznacznie traci, Małgorzata Kidawa-Błońska znacznie zyskuje

Jak zauważa, komentując wyniki sondażu, "Rzeczpospolita": poparcie dla Andrzeja Dudy nieznacznie spadło w porównaniu z ubiegłym miesiącem, kiedy oddanie na prezydenta swojego głosu deklarowało 44 procent badanych.

"Ale za to zwiększa się dystans między poparciem dla obecnej głowy państwa a obozem władzy. W poprzednim sondażu Andrzej Duda miał niespełna 7 punktów więcej niż obóz Zjednoczonej Prawicy. Teraz to prawie 8. Spadek poparcia dla PiS jest coraz wyraźniejszy i utrzymuje się w kolejnym już notowaniu" - zaznacza dziennik, podając, że w lutym poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości sięga 35,9 procent, podczas gdy w styczniu było to 37,3 procent.

Blisko 6 punktów procentowych zyskała natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska, która notuje również lepszy wynik niż cała Koalicja Obywatelska. KO może liczyć na poparcie na poziomie 27,2 procent - co i tak, jak zauważa gazeta, jest wynikiem o 2 punkty lepszym niż miesiąc temu.

W porównaniu ze styczniem bardzo nieznacznie - o 0,3 punktu procentowego - wzrosło poparcie dla Roberta Biedronia.

Traci natomiast - z 7 procent w styczniu do 4 w lutym - Władysław Kosiniak-Kamysz, który w najnowszym rankingu spadł poza podium.

Na najniższym stopniu podium - mimo niedawnej wpadki z klipem wyborczym - zameldował się natomiast kandydat niezależny Szymon Hołownia.

Szef IBRIS o sondażowych wynikach II tury: "Gra jest otwarta"

IBRIS zbadał również wyniki ewentualnej II tury wyborów prezydenckich.

I - jak czytamy na stronach "Rzeczpospolitej" - "we wszystkich głównych wariantach wygrywa urzędujący prezydent", zdobywając około 50 procent poparcia.

"I tylko - paradoksalnie - w jednym wariancie ma mniej niż połowę głosów - w starciu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (49,6 do 45,3)" - zaznacza dziennik.

"Gra jest otwarta" - komentuje w rozmowie z "Rz" szef IBRIS Marcin Duma.

Jak zauważa: "Przewaga Dudy w parach II tury jest faktem, ale to wyniki tylko nieznacznie powyżej 50 procent (w przypadku starcia z Kidawą-Błońską i Biedroniem). To jeszcze nie jest rozstrzygnięcie".