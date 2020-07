Chcemy rozwoju stabilnego, sprawiedliwego i sprawnego państwa. Nie chcemy "wojny na górze", w zgodzie budujemy nowe płaszczyzny inwestycyjne - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami i mieszkańcami w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie.

Mateusz Morawiecki / Wojtek Jargiło / PAP

Morawiecki chwalił dobrą współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą, mówiąc, że daje ona szybkie efekty. Jak trzeba było realizować program ratowania miejsc pracy, to decyzje musiały być podejmowane błyskawicznie, z refleksem, ale ten refleks nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą i ta współpraca daje nam nadzieję na przyszłość - powiedział.

Premier straszył, że w przypadku zwycięstwa kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w Polsce może dojść do "wetokracji opozycji totalnej". Nie chcemy "wetokracji". Chcemy rozwoju stabilnego, sprawiedliwego i sprawnego państwa - powiedział Morawiecki.

Jego zdaniem, współpraca z prezydentem Dudą daje nadzieję na przyszłość. Ja tej nadziei mocno się trzymam, bo właśnie to jest wybór między nadzieją na szybkie, dobre decyzje dla Krasnegostawu, dla waszego powiatu, Lubelszczyzny, dla całej Polski, a wetokracją, wkładaniem kija w szprychy. Nie, bo nie, weto dla weta, to jest polityka pana Trzaskowskiego, udowodnił to wiele razy, udowodnił poprzez swoje działania wcześniejsze i warto o tym wiedzieć, że taka polityka jest polityką wielkiego ryzyka naszej ojczyzny - powiedział premier.

Nie chcemy wojny na górze, nie chcemy wojny takiej, jaką toczył premier (Donald) Tusk przeciwko prezydentowi (Lechowi) Kaczyńskiemu, organizując cały wielki proces pogardy. Nie chcemy takiej wojny na górze, jaką prezydent (Aleksander) Kwaśniewski wytoczył AWS. Chcemy zgody i w zgodzie budujemy nowe płaszczyzny inwestycyjne - dodał Morawiecki.

Przypomniał, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i "pogonieniu przestępców podatkowych" są pieniądze na program inwestycji samorządowych. Podkreślił, że tarcza antykryzysowa - stworzona dla inwestycji samorządowych - umożliwia powstawanie nowych miejsc pracy.

"To była błędna polityka"

Według Morawieckiego, rząd PO nie dbał o finanse publiczne, co - jak zauważył - potwierdza Komisja Europejska w swoich raportach o podatku VAT. Nie mieli środków przez swoją niefrasobliwość, dbanie o grupy interesów różnego rodzaju. Nie mieli środków na wsparcie, a nawet jeśli mieli, to mieli takich ideologów, którzy radzili im nie wspierać gospodarki po poprzednim kryzysie finansowym - mówił Morawiecki.

To była błędna polityka, którą doprowadzili do tego, że w czasach poprzedniego kryzysu, bezrobocie urosło do ponad 2 mln osób - zaznaczył premier. Jego zdaniem, to jest miarą nieskuteczności rządów PO, w których był też obecny kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski.

W naszych czasach, kiedy rzeczywistość jest trudniejsza, bronimy każde miejsce pracy i tu w powiecie krasnostawskim obroniliśmy kilkanaście tysięcy miejsc pracy - podkreślił premier.

Jego zdaniem, w najbliższych paru latach mają szanse być wykorzystywane wielkie fundusze europejskie, o ile - jak zastrzegł - nie będzie "kijów w szprychach". Morawiecki powiedział, że w środę będzie rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Będę z nimi rozmawiał o tym, co jest najważniejsze dla Polski, jaki rozwój, jakie wielkie inwestycje, o wielkich pieniądzach, które mają tutaj przyjść na polską ziemię - powiedział.

Rezultat jest już bardzo dobry, a wynik może być jeszcze lepszy, ale potrzebujemy konsensusu, stabilności, sprawiedliwości, sprawczości i skuteczności działania, którą pokazaliśmy, nawet jak się potykaliśmy. Ten się nie potyka, kto siedzi w fotelu i nic nie robi. My, za nasze błędy potrafimy przeprosić - zaznaczył.

Wcześniej szef rządu spotkał się z samorządowcami w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Jak podała na Twitterze Kancelaria Premiera, szef rządu mówił m.in. o efektach tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej i tarczy inwestycyjnej. Dzięki nim (tarczom - PAP) i dzięki współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą uratowaliśmy miliony miejsc pracy - powiedział premier.

Morawiecki w Zamościu i Krasnymstawie wręczył przedstawicielom samorządów powiatów zamojskiego i krasnostawskiego symboliczne czeki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.