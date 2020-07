Koronawirusa potwierdzono u 6 osób, które podczas I tury wyborów prezydenckich pracowały w jednej obwodowych komisji w gminie Mniszków w powiecie opoczyńskim. Członków komisji zastąpiono innymi, wybory odbędą się w tym obwodzie normalnie – powiedział w środę PAP wójt Paweł Werłos.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Pracowali podczas I tury wyborów prezydenckich, ostatnio źle się czuli - tak o 6 członkach jednej z komisji obwodowych w gminie Mniszków mówił wójt Paweł Werłos.



Okazało się, że zarówno 6 osób z komisji, jak i 6 urzędników zajmujących się I turą wyborów są zakażeni koronawirusem. Poddano ich kwarantannie, teraz czują się już dobrze. Na ich miejsce powołano inne osoby - dodał wójt.



Uzupełniono skład komisji. Wszystko jest na dobrej drodze zgodnie z kalendarzem wyborczym. Taką mam informację, że wszystko jest zgodne z prawem - poinformował PAP Werłos. Dodał, że najprawdopodobniej chorzy zarazili się podczas szkolenia przed wyborami.

Zakażenie w czasie szkolenia

Według opinii pani dyrektor sanepidu (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie - PAP), stało się to na ogólnym szkoleniu, które odbyło się w maseczkach, z zachowaniem rygoru sanitarnego- zapewnia wójt.



Na pytanie PAP, czy członkowie komisji obwodowej w Mniszkowie mogli podczas I tury wyborów zarazić koronawirusem głosujących mieszkańców, Paweł Werłos odpowiedział, że wszystkie osoby z komisji, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 przestrzegały rygorów sanitarnych.



Wszystkie osoby były w maseczkach, były rękawiczki, były dezynfekcje, nie było kolejek. Mam nadzieję, że to zjawisko nie nastąpiło, aczkolwiek nie jestem w stanie gwarantować - powiedział w środę wójt.



Gmina Mniszków liczy 4700 mieszkańców. Do głosowania, w II turze niedzielnych wyborów prezydenckich, uprawnionych jest ponad 3 tys. osób.