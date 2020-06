Według danych z 100 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,46 proc. - poinformował we wtorek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Frekwencja wyniosła 64,51 proc.

/ Wojciech Olkuśnik / PAP

PKW przekazała wyniki głosowania na podstawie danych ze wszystkich 27 tys. 227 obwodowych komisji wyborczych.



Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. (8 450 513 głosów), a Rafał Trzaskowski - 30,46 proc. (5 917 340 głosów). Ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów 12 lipca.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 13,87 proc. (2 693 397 głosów), Krzysztof Bosak - 6,78 proc. (1 317 380 głosów); Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,36 proc. (459 365 głosów); Robert Biedroń - 2,22 proc. (432 129 głosów).

Sprawdź, jak głosowały poszczególne województwa:



Prezydent Andrzej Duda wygrał na Podkarpaciu pierwszą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 60,69 proc. To więcej niż pięć lat temu, kiedy zdobył 50,09 proc. W niedzielę frekwencja na Podkarpaciu wyniosła 63,37 proc.; pięć lat temu było to 49,54 proc.



Drugi w niedzielnych wyborach kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał na Podkarpaciu mniejsze poparcie niż ubiegający się w 2015 r. o reelekcję ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Na Trzaskowskiego w pierwszej turze głosowało 16,23 proc., Komorowski pięć lat temu zdobył 20,42 proc. głosów.



Trzecie miejsce w regionie zajął Szymon Hołownia z wynikiem 9,46 proc. Było to zdecydowanie mniej niż w 2015 roku zdobył także trzeci Paweł Kukiz, który cieszył się poparciem 20,02 proc.



Słabsze wyniki niż pięć lat temu w tegorocznych wyborach uzyskali też kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy.



Najwyższe poparcie Andrzej Duda zdobył w gminie Jeżowe koło Niska. W niedziele głosowało tam niego 81,18 proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zajął czwarte miejsce z wynikiem 3,54 proc.



Z kolei Rafał Trzaskowski najwięcej głosów uzyskał w Tarnobrzegu - 31,06 proc. Wygrał tam jednak Duda z wynikiem 44,08 proc.