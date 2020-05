"Panie prezesie Kaczyński, wara od tych wyborów. Polacy sami wybiorą sobie prezydenta" – mówił w Poznaniu lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Nie zrobicie tego na Nowogrodzkiej jakimikolwiek sztuczkami i manipulacjami w procesie wyborczym" – podkreślił.

Borys Budka / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jak przypomniał Budka Budka, ustawa o wyborach, która jeszcze nie została przyjęta przez parlament, daje możliwość, by decyzją ministra zdrowia uniemożliwić możliwość tradycyjnego głosowania w wybranych przez ministra zdrowia gminach. W naszej ocenie rodzi to możliwość manipulacji. Będziemy w Senacie dążyć do tego, by ten przepis został wyeliminowany - zaznaczył.

Lider PO stwierdził, że wybory muszą być uczciwe, powszechne, równe, bezpośrednie i tajne, bo taki jest wymóg polskiej konstytucji. Wybory, żeby były uczciwe i bezpieczne muszą być organizowane przez PKW oraz przez samorządy. Nie może być tak, by minister zdrowia mógł wpływać politycznymi decyzjami na zamykanie dużych miast i wprowadzaniem obowiązku głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne to jest przywilej, to jest możliwość, a nie nakaz - przekonywał.

Wspólnie z samorządowcami, z parlamentarzystami doprowadziliśmy do tego, że Jarosław Kaczyński tych wyborów w maju Polakom nie ukradł. I nie ukradnie ich w czerwcu czy w lipcu - oświadczył Budka. Przestrzegam przed jakimikolwiek próbami manipulacji. Przed próbą zamykania dużych miast, przed próbą wprowadzenia na siłę wyborów korespondencyjnych tam, gdzie nie jest to konieczne, ani gdzie nie jest to możliwe - dodał.