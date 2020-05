Porozumienie, jako partia z całą pewnością nie zamierza opuścić Zjednoczonej Prawicy - zadeklarował w piątek europoseł i polityk Porozumienia Adam Bielan. Poinformował, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się prezydium zarządu krajowego Porozumienia.

Posłowie Porozumienia / Wojciech Olkuśnik / PAP

Bielan zapewnił w piątek w Polsat News, że w Zjednoczonej Prawicy - którą tworzy PiS, Porozumienie i Solidarna Polska - nie ma żadnego rozłamu. Porozumienie, którego mam zaszczyt być przewodniczącym konwencji krajowej od zawsze mówiło, że jest członkiem Zjednoczonej Prawicy. Byliśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy, który tą Zjednoczoną Prawicę zakładał w roku 2014. Wszystkie dokumenty naszych kongresów, wszystkie dokumenty naszych ciał statutowych mówią wyraźnie, że chcemy pozostać członkiem Zjednoczonej Prawicy - podkreślił polityk.



Porozumienie, jako partia z całą pewnością nie zamierza opuścić Zjednoczonej Prawicy. Ja nie mogę mówić o tym, co myślą indywidualni posłowie, ale jako partia na pewno pozostaniemy członkiem Zjednoczonej Prawicy - oświadczył europoseł.

Zarząd krajowy Porozumienia

Bielan powiedział też, że lider Porozumienia Jarosław Gowin "po ośmiu tygodniach zwłoki" zdecydował się zwołać posiedzenie ciała statutowego partii. I w najbliższy poniedziałek odbędzie się prezydium zarządu krajowego - poinformował.



Dodał, że podczas tego posiedzenia będzie oczekiwał szczegółowej relacji z rozmów Jarosława Gowina przede wszystkim z politykami opozycji. Bo to, co mnie martwi, to krążące w mediach plotki, nie tylko anonimowo przedstawiane przez różnych polityków, bo to jest element pewnej gry politycznej, że politycy opozycji nas chcą skłócić. Ale wczoraj mieliśmy konferencję prasową jednego z liderów opozycji pana Włodzimierza Czarzastego, który powiedział wprost o tym, że toczyły się rzekomo - według niego - rozmowy o tym, żeby Jarosław Gowin został marszałkiem Sejmu, czyli żeby rozbić większość rządową - powiedział Bielan.



Jak podkreślił, nie ma powodu, by miał wierzyć Czarzastemu, a nie liderowi swojej partii. Natomiast oczekuję, że takie kłamstwa pana Czarzastego spotkają się ze zdecydowaną reakcją medialną również pana prezesa Jarosława Gowina - zaznaczył polityk Porozumienia.



Ja będę oczekiwał przede wszystkim relacji z tego o czym rozmawiano z politykami opozycji, jakie były ustalenia, czy były jakiekolwiek ustalenia personalne - dodał Bielan.



W środę wieczorem ogłoszono, że PiS i Porozumienie Jarosława Gowina przygotowały rozwiązanie dotyczące tegorocznych wyborów prezydenckich. Jak poinformowano "po upływie terminu 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Odbędą się one w trybie korespondencyjnym.