"Konstytucji trzeba bronić od pierwszego do ostatniego artykułu i nie tylko jeśli chodzi o wymiar sądownictwa, ale we wszystkich artykułach” – mówił w Gorzowie Wielkopolskim Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta. I tych dotyczących mieszkań, i tego dotyczącego edukacji, i służby zdrowia, i równości kobiet i mężczyzn, i rozdziału państwa od kościoła, bo my tacy jesteśmy i nie boimy się tego powiedzieć" – wyliczał.

Robert Biedroń / Lech Muszyński /PAP

REKLAMA