Europoseł Bartosz Arłukowicz pokieruje kampanią kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeszcze wczoraj spekulowano, że szefem sztabu może zostać Michał Gramatyka. Ostatecznie samorządowiec został jednak dyrektorem operacyjnym sztabu.

Szefem sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie Bartosz Arłukowicz / Paweł Supernak / PAP

Sztab wyborczy Kidawy-Błońskiej przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej lider PO Borys Budka.

Poinformował, że kampanią wyborczą kandydatki na prezydenta pokieruje Arłukowicz, rzecznikiem będzie szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Za program wyborczy odpowiedzialna będzie posłanka Izabela Leszczyna.



W sztabie znajdą się również: europosłanka Elżbieta Łukacijewska, posłanki i posłowie: Aleksandra Gajewska, Monika Wielichowska, Tomasz Siemoniak, Jacek Protas, Michał Gramatyka, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Są to osoby doskonale państwu znane, profesjonaliści w tym, co robią, są eurodeputowanymi, parlamentarzystami, samorządowcami. Przede wszystkim są ludźmi, którzy wspólnie będą pracować na sukces wyborczy - mówił Budka.



Jestem przekonany, że ten sztab gwarantuje sukces - podkreślił, dodając, że będą do niego dołączać kolejne osoby.