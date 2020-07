Jeśli nie chciałam udzielać wywiadów, to był to mój własny wybór. Był to mój milczący sprzeciw przeciwko manipulacji, dezinformacji i kłamstwom w mediach - mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas wieczoru wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy w Pułtusku.

REKLAMA