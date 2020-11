Trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O drugą kadencję w Białym Domu walczy Donald Trump reprezentujący republikanów. Jego przeciwnikiem jest kandydat demokratów Joe Biden. Na bieżąco śledzimy dla Was sytuację.

Zdjęcie ilustracyjne / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Amerykanie wybierają prezydenta. O reelekcję ubiega się Donald Trump - kandydat partii republikańskiej. Jego przeciwnikiem jest demokrata Joe Biden.



Według Associated Press Joe Biden wygrał w stanach: Illinois, Rhode Island, Connecticut, Wirginia, Massachusetts, Maryland, Dystrykt Kolumbii, Nowy Jork, Nowy Meksyk, New Hampshire, Kalifornia, Oregon, Waszyngton, Hawaje, Minnesota, Arizona, a także Wisconsin.



Na podstawie obliczeń Associated Press Donald Trump wygrał w stanach: Karolina Południowa, Arkansas, Wirginia Zachodnia, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Missisipi, Luizjana, Południowa Dakota, Nebraska, Wyoming, Missouri, Utah, Nebraska, Idaho, Ohio, Iowa, Floryda, Teksas.



Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski opowiadał Wam o tym finiszu kampanii w specjalnych transmisjach na FB RMF24.pl



Śledźcie także naszą relację na żywo.