W Stanach Zjednoczonych - i na całym świecie - kolejny dzień oczekiwania na wyniki wyborów prezydenckich z 3 listopada, w których zmierzyli się reprezentujący republikanów prezydent Donald Trump i demokrata, były wiceprezydent Joe Biden. Głosy liczy wciąż 6 stanów: procedura przedłuża się, bowiem Amerykanie masowo głosowali w tym roku korespondencyjnie. W tej chwili zdecydowanie bliżej zwycięstwa - do którego potrzebnych jest 270 głosów elektorskich - jest Biden: według szacunków CNN, demokrata może już być pewnym 253 głosów elektorskich. Trump, według stacji, zdobył ich dotąd 213. Co więcej, Joe Biden prowadzi w 4 z sześciu wciąż liczących głosy stanów, a jego przewaga systematycznie rośnie.

- W USA trwa liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich: ogłoszenie wyników opóźnia się, bowiem Amerykanie masowo głosowali w tym roku korespondencyjnie, a część głosów mogła być wysłana dopiero w dniu wyborów 3 listopada.

- Nieznane są wciąż oficjalne wyniki głosowania w 6 kluczowych stanach: Pensylwanii (która dysponuje 20 głosami elektorskimi), Georgii (16), Arizonie (11), Karolinie Północnej (15), Nevadzie (6) i na Alasce (3).



- Według danych CNN, w tej chwili Joe Biden może liczyć na 253 głosy elektorskie, Donald Trump - na 213.

- Według analityków stacji Fox News, Biden mógł zdobyć już nawet 264 głosy elektorskie, a Trump - 214.



- Joe Biden zwiększył swoje prowadzenie w Georgii.

- Donald Trump nie zamierza składać broni: wybory uważa za sfałszowane i zapowiedział już prawną batalię.

16:11 TRUMP PISZE (ZNÓW) o "NIELEGALNYCH" GŁOSACH

Donald Trump opublikował serię tweetów, w których - ponownie - podważa uczciwość procesu wyborczego.

"Dziesiątki tysięcy głosów zostały nielegalnie przyjęte po godzinie 20:00 we wtorek, w dniu wyborów (o tej godzinie zamknięte zostały lokale wyborcze - przyp. RMF), całkowicie zmieniając wyniki w Pensylwanii i niektórych innych stanach, w których różnica poparcia (dla kandydatów - przyp. RMF) jest minimalna" - napisał Trump.

Dodał, że bezprawnie nie pozwolono na obserwowanie liczenia "setek tysięcy głosów". "To także mogło zmienić wynik wyborów w wielu stanach, w tym w Pensylwanii" - stwierdził, przypominając, że "ogromna przewaga", jaką miał w tym stanie w powyborczą noc, zniknęła.

Przypomnijmy, że w Pensylwanii w pierwszych godzinach po zamknięciu lokali wyborczych przewaga Trumpa nad Joe Bidenem przekraczała pół miliona głosów. W kolejnych dniach jednak topniała, a w tej chwili w stanie, który dysponuje aż 20 głosami elektorskimi, prowadzi Biden - i zwiększa przewagę. To efekt liczenia głosów korespondencyjnych - a na taką formę głosowania zdecydowali się w olbrzymiej większości demokraci.

14:00 Co wiemy obecnie?

Statystyki dotyczące decydujących stanów:



- Pensylwania - przewaga Bidena na poziomie ponad 28 tys. głosów (po zliczeniu 96% głosów),



- Karolina Północna - przewaga Trumpa na poziomie 76,5 tys. głosów (po zliczeniu 98% głosów),



- Georgia - przewaga Bidena na poziomie 7,2 tys. głosów (po zliczeniu 99% głosów),



- Arizona - przewaga Bidena na poziomie niemal 30 tys. głosów (po zliczeniu 95% głosów),



- Nevada - przewaga Bidena na poziomie 22,6 tys. głosów (po zliczeniu 93% głosów),



- Alaska - przewaga Trumpa na poziomie 51,3 tys. głosów (po zliczeniu 47% głosów).



Dane podaje stacja CNN.



13:40 Biden zwiększa swoją przewagę w Nevadzie, Arizonie, Pensylwanii i Georgii

Joe Biden gromadzi coraz więcej głosów w zachodnich stanach - Nevadzie i Arizonie, a także w stanie Pensylwania. Demokrata prowadzi również w Georgii.



Coraz bardziej zbliża się do 270 głosów wyborczych, których potrzebuje, aby wygrać prezydencki wyścig - informuje CNN.



Obecne wyniki nie zmieniają się od godzin. Stacja podaje, że Bidenowi przypada 253, a Trumpowi 213 głosów elektorskich.

12:15 Biden: Wyniki nie są tylko liczbami. One reprezentują głosy i samych wyborców

Joe Biden podczas swojej przemowy w Wilmington w stanie Delaware podkreślił: Nie zapominajcie, że wyniki nie są tylko liczbami - one reprezentują głosy i samych wyborców.



Cały świat czeka na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w USA. Do tej pory znane są statystyki z 44 stanów, choć stacje telewizyjne nie są w tej kwestii zgodne.



Przykładem jest FOX News, który już przypisał zwycięstwo w Arizonie Bidenowi. Analitycy CNN nadal uważają ten stan za "wahający się", czyli taki, w którym wyniki nie są jednoznaczne.





11:55 Senator stanu Kentucky: Każdy głos musi być zliczony

Oto, jak to musi działać w naszym wspaniałym kraju: każdy legalnie oddany głos powinien zostać zliczony. Żadne nielegalnie złożone karty do głosowania nie mogą (być brane pod uwagę - red.). Ten proces musza obserwować wszystkie strony. Sądy są tutaj, aby stosować prawo i rozwiązywać spory. Tak właśnie o wyniku decydują głosy Amerykanów - napisał na Twitterze lider mniejszości republikańskiej w Senacie - Mitch McConnell.









McConnell zapewnił, że jeśli Joe Biden wygra wybory prezydenckie, to przekazanie władzy nastąpi w sposób pokojowy.





10:56 Michigan: Błąd w zliczaniu głosów?

Zwolennicy prezydenta Trumpa wskazują na małe hrabstwo w Michigan jako dowód na to, że oprogramowanie do liczenia głosów używane w tym stanie może obniżyć liczbę głosów Trumpa - podaje stacja FOX News.



Republikanie zwracają uwagę, że w północnym hrabstwie Antrim błędnie policzono tysiące głosów dla Bidena i demokratycznego senatora Gary'ego Petersa zamiast kandydata republikanów Johna Jamesa.

Według stacji FOX News - Biden prowadzi w stanie Michigan 146 123 głosami. To dane z 98 proc. lokali wyborczych. Associated Press i główne amerykańskie stacje informacyjne ogłosiły Bidena zwycięzcą w Michigan.





10:31 Różne dane o wynikach. Od czego to zależy?

W Stanach Zjednoczonych działa kilka najważniejszych stacji informacyjnych. To między innymi CNN, Fox News czy MSNBC. Telewizje próbują przedstawić w najbardziej atrakcyjny sposób to, co dzieje się obecnie w amerykańskiej polityce.



Jak zauważa Onet - częściowe wyniki wyborów w kilku stanach są różnie interpretowane, przez co brak zgodności pomiędzy ośrodkami medialnymi. Niejasne głosy elektorskie to te pochodzące z Alaski, Arizony oraz drugiego dystryktu w Maine.



Przykład: Dlaczego analitycy FOX News postanowili uznać, że w Arizonie ostatecznie wygrał Biden? Wyszli oni z jednego założenia: głosy korespondencyjne znacznie faworyzują byłego wiceprezydenta, a ich zliczanie zmniejsza szanse Donalda Trumpa. Arizona to jeden ze stanów, gdzie najpierw liczone są głosy, które trafiły do urn w lokalach wyborczych podczas tzw. wczesnego głosowania - analizuje portal Onet.pl.



09:20 Joe Biden: Totalna i nieubłagana wojna nie jest celem naszej polityki

Były wiceprezydent Joe Biden obiecał zakończyć "totalną, nieubłaganą i niekończącą się wojnę" w polityce ery Trumpa - pisze CNN.

Demokrata cały zwiększa swoją przewagę w kluczowych dla kandydatów stanach. Według najnowszych danych, na Bidena zagłosowało ponad 4,1 mln więcej Amerykanów, niż na obecnego prezydenta - Donalda Trumpa.



W krótkim przemówieniu do narodu amerykańskiego, które, jak miał nadzieję, będzie przemówieniem zwycięskim przed liczeniem głosów, kandydat Partii Demokratycznej wyraził przekonanie, że jego zwycięstwo nad prezydentem Donaldem Trumpem zostanie wkrótce ogłoszone.

08:20 Kredyt zaufania dla Joe Bidena

Biden jest zachwycony osiągniętą liczbą głosów w kluczowych stanach, co przekłada się na rosnącą przewagę nad urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem. Kandydat demokratów uważa, że Amerykanie dali mu już wyraźny sygnał do działania - pisze CNN.



Joe Bidenowi przypadają obecnie 253 głosy elektorskie, Donaldowi Trumpowi - 213. Do objęcia funkcji prezydenta potrzeba 270.



Liczby w Arizonie, Georgii, Nevadzie i Pensylwanii mówią jasno: wygramy ten wyścig - powiedział były wiceprezydent w przemówieniu późnym piątkowym wieczorem w Wilmington w stanie Delaware.

08:00 Biden: Będę pracował ciężko zarówno dla moich przeciwników, jak i zwolenników

W piątkowy wieczór Joe Biden starał się przewidzieć, jakie będą jego kompetencje dotyczące potencjalnej prezydentury. Mówił, że rozpoczął już pracę nad takimi kwestiami, jak pandemia koronawirusa i ożywienie zniszczonej gospodarki.



Chcę, żebyście wiedzieli, że będę ciężko pracował zarówno dla tych, którzy głosowali przeciwko mnie, jak i dla tych, którzy głosowali własnie na mnie. Taka jest ta praca - powiedział Biden. Nie mamy już więcej czasu do stracenia na wojnę partyzancką - dodał.

W przemówieniu Biden zwrócił uwagę na jego czwartkowe spotkanie z Kamalą Harris i ekspertami ds. zdrowia publicznego, a także ekonomistami. Liczba przypadków koronawirusa w USA nadal rośnie, ustanawiając nowe rekordy. Najnowsze dane mówią o 125 tys. infekcji jednego dnia.



Zachowajcie spokój (...) Liczenie głosów już się kończy - powiedział. Biden uzyskał 253 głosy elektorskie z 270, których potrzebuje, aby wygrać - podaje CNN.



Każda karta do głosowania musi zostać policzona. Demokracja jest czasami nieuporządkowana, czasami wymaga też odrobiny cierpliwości - powiedział.

07:15 Szef personelu Białego Domu z koronawirusem

Szef personelu Białego Domu, Mark Meadows, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, potwierdzają to dwaj urzędnicy dla stacji CNN.



Meadows podróżował z prezydentem w ubiegłą niedzielę i poniedziałek. We wtorek był na nocnym przyjęciu wyborczym w Białym Domu i utrzymywał bliskie kontakty z członkami rodziny prezydenta.



Agencja Bloomberg jako pierwsza przekazała te informacje.

06:55 Biden: Zwyciężymy w tych wyborach!

Zwyciężymy w tych wyborach - oświadczył w Wilmington w stanie Delaware Demokrata Joe Biden. W USA trwa końcowe liczenie głosów, a 78-letni kandydat na prezydenta powiększa przewagę w kluczowej Pensylwanii.



Biden w wystąpieniu w hali Chase Center nie ogłosił się zwycięzcą wyborów. Nieoficjalnie sztab Demokraty rozważał wcześniej taką opcję, o ile wyborczą wygraną przyznałyby mu wcześniej media.



Drodzy Amerykanie, nie mamy ostatecznej deklaracji zwycięstwa, ale liczby są jasne. (...) Wygramy ten wyścig - powiedział Biden w towarzystwie kandydatki na wiceprezydenta senator Kamali Harris.

06:40 Podsumowanie danych

Najnowsze, szacunkowe, dane dot. wyników głosowania w kluczowych 5 stanach przedstawiła telewizja CNN:

- Georgia (16 głosów elektorskich): policzono 99 procent głosów, przewaga Joe Bidena sięga ponad 4,4 tys. głosów;

- Pensylwania (20 głosów elektorskich): policzono 96 procent głosów, przewaga Joe Bidena sięga blisko 28,8 tys. głosów;

- Nevada (6 głosów elektorskich): policzono 93 procent głosów, przewaga Joe Bidena sięga niemal 30 tys. głosów;

- Arizona (11 głosów elektorskich): policzono 95 procent głosów, przewaga Joe Bidena sięga ponad 39,4 tys. głosów;

- Karolina Północna (15 głosów elektorskich): policzono 98 procent głosów, przewaga Donalda Trumpa sięga ponad 76,5 tys. głosów.

06:35 Szykują się pozwy?

Republikanie proszą darczyńców o co najmniej 60 milionów dolarów na sfinansowanie pozwów prawnych wniesionych przez prezydenta Donalda Trumpa w związku z wynikami wyborów prezydenckich w USA - przekazały wczoraj dwa źródła Agencji Reuters.



"Chcą 60 milionów dolarów" - powiedział republikański darczyńca, który otrzymał prośbę ze sztabu wyborczego i Republikańskiego Komitetu Narodowego (RNC).



Oba źródła rozmawiały z Reuterem o prośbach o pieniądze pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na delikatność sprawy. Sztab Trumpa i RNC nie odpowiedziały na prośby Reutera o komentarz.



Odkąd głosowanie zakończyło się we wtorek, sztab Trumpa wysyłał e-maile i SMS-y z informacjami o fałszerstwach wyborczych i prośbami o darowizny.