Trwają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. O drugą kadencję w Białym Domu walczy Donald Trump reprezentujący Republikanów. Jego przeciwnikiem jest kandydat Demokratów Joe Biden. Pierwsze rezultaty zaczną spływać po północy czasu polskiego w nocy z wtorku na środę, a zwycięzca powinien być znany w środę nad ranem.

Kto wygra wybory w USA? Śledź noc wyborczą z nami! / Pap/EPA/ALYSSA POINTER / THE ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION/Chris Kleponis / POOL / PAP/EPA

- Amerykanie wybierają prezydenta. O reelekcję ubiega się Donald Trump - kandydat Partii Republikańskiej. Jego przeciwnikiem jest Demokrata Joe Biden.

- Niemal 100 milionów Amerykanów zagłosowało przedterminowo, w tym korespondencyjnie. Liczba ta stanowi ponad 72 proc. całkowitej frekwencji z wyborów w 2016 roku.

- Kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów będą miały stany wahające się. W tym roku zaliczane są do nich najczęściej Floryda, Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Karolina Północna, Iowa oraz Arizona, rzadziej - Georgia, Teksas oraz Ohio.

- Do zwycięstwa kandydaci potrzebują co najmniej 270 głosów elektorskich. Całkowita liczba elektorów to 538.

- Ubiegający się o drugą kadencję prezydent USA Donald Trump w poprzednich wyborach w 2016 roku uzyskał ich 304.

- W noc wyborczą sukcesywnie spływać będą rezultaty głosowania w poszczególnych okręgach w stanach.

- Ogłoszenie wyników wyborów może być opóźnione, ponieważ niektóre stany zezwalają na liczenie głosów drogą korespondencyjną dopiero w dniu wyborów.



20:58









20:51

20:37

20:27

Kolejki ustawiają się przed lokalami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych. Tak jest między innymi w kluczowej dla wyników wyborów Pensylwanii.

20:21

Co wynik wyborów może się zmienić dla Polski?

Relacje USA za czasów prezydentury Donalda Trumpa są bardzo dobre. Trzeba podkreślić zniesienie wiz, kwestie wojskowe i sprawy naszego bezpieczeństwa energetycznego. Obecna amerykańska administracja zapewnia, że w przypadku wygranej Trumpa to wszystko będzie utrzymane.

Jeśli chodzi o Joe Bidena, to jego doradcy podkreślają, że polityka współpracy ma być kontynuowana a nawet podniesiona na wyższy poziom. Biden chce silnego sojuszu NATO, wzmocnienia wschodniej flanki i większego nacisku na Rosję. Mówił też o przeglądzie sił w naszym regionie i dostosowania ich do nowych czasów zgodnie z zagrożeniem. W jednym i drugim przypadku ten sojusz nie powinien być naruszony.