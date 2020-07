Najnowszy sondaż amerykańskiego Uniwersytetu Monmouth, który przywołuje w niedzielę CNN, wskazuje na nieznacznie rosnącą przewagę kandydata Demokratów na prezydenta Joe Bidena nad sprawującym ten urząd Republikaninem Donaldem Trumpem. Demokrata wygrywa 53 do 41 proc.

Donald Trump podczas wydarzenia "Salute to America" / Samuel Corum / PAP/EPA

Podobne badanie Monmouth w czerwcu dało zbliżone wyniki. Biden, były wiceprezydent USA, zyskał wówczas poparcie 52 proc. Amerykanów w porównaniu z 41 proc. opowiadającymi się za Trumpem.



Przewaga Demokraty wzrastała od marca w każdym kolejnym badaniu Monmouth - z trzech punktów procentowych odnotowanych cztery miesiące temu do 12 w tym tygodniu.



W najnowszym sondażu za jedną z głównych przeszkód w dążeniu Trumpa do reelekcji uznano liczbę przeciwnych temu wyborców. Połowa zarejestrowanych wyborów w USA deklaruje, że na pewno nie poprze Trumpa. W przypadku Bidena takie stanowisko wyraziło 39 proc. ankietowanych.



Kampania wyborcza amerykańskiego przywódcy starała się przedstawić 77-letniego Bidena jako człowieka z zaburzeniami funkcji poznawczych. Tymczasem - jak wynika z sondażu Monmouth - 52 proc. wyborców jest przynajmniej w pewnym stopniu przekonana, że Biden pozostaje w kondycji psychicznej i fizycznej niezbędnej do bycia prezydentem. O Trumpie mówi tak nieco ponad 45 proc. respondentów.







Trump ma szanse na odrobienie strat?



Według CNN sondaże przeprowadzane w roku wyborczym w okolicach Dnia Niepodległości są bardzo silnie skorelowane z rezultatami wyborów w listopadzie. Statystyki dowodzą, że poczynając od 1940 roku, ostateczny wynik głosowania różnił się od sondaży przeprowadzanych na początku lipca średnio o zaledwie 7 punktów.



Powołując się na badania opinii publicznej z przeszłości, CNN wyprowadza wniosek, że wygrana Bidena jest bardziej prawdopodobna. Wskazuje też, że dotąd w historii wyborów szefa państwa nie przegrał żaden z rywali urzędującego prezydenta, którzy na obecnym etapie kampanii wyborczej mieli - jak teraz Biden - poparcie powyżej 50 proc. respondentów.



CNN przyznaje jednocześnie, że przeszłość niekoniecznie stanowi dobry prognostyk na przyszłość. Dużo się może jeszcze zdarzyć, a poszczególni kandydaci, zwłaszcza w czasie partyjnych konwencji w okresie przedwyborczym, zyskują poparcie. Dlatego też obecne sondaże są bardziej realnym odzwierciedleniem nastrojów społecznych.



Zdaniem sympatyzującej z Partią Demokratyczną telewizji Trump może jeszcze zniwelować różnicę dzielącą go od Bidena i wygrać, choć biorąc pod uwagę, że przewaga rywala nad nim na początku lipca jest dwucyfrowa, a Demokrata ma ponad 50-procentowe poparcie, nie jest zdaniem CNN mocnym kandydatem.



Uniwersytet Monmouth przeprowadził sondaż telefonicznie w dniach 26-30 czerwca wśród 867 dorosłych, w tym 733 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosi +/- 3,6 punktu procentowego.