Rafał Trzaskowski opowiedział w Szczecinie o pierwszych decyzjach, które chciałby podjął po ewentualnej wygranej w wyborach prezydenckich. "Te wszystkie ustawy, które prezydent Duda zawetował: o języku śląskim, o pigułce "dzień po", to wszystko podpiszę pierwszego dnia" – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski / Marcin Bielecki / PAP

Rafał Trzaskowski w swoich obietnicach odniósł się do nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny oraz nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która umożliwiała dostęp bez recepty do tabletki "dzień po" dla osób powyżej 15 lat.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił też o pojawiających się w przestrzeni publicznej obawach związanych z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu.

Ja bym zalecał mniej emocji, a więcej klasycznej analizy tego, co się dzieje. Naszym zadaniem jest zrobienie absolutnie wszystkiego, żeby realizowany był nasz interes - stwierdził Trzaskowski. Dzisiaj Polska ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie jaka tam jest administracja. Dzisiaj trzeba zadbać o to, żeby tłumaczyć nowej administracji co jest dla nas najważniejsze. A dla nas dzisiaj najważniejsze jest to, żeby wszyscy rozumieli, że miejsce Ukrainy jest na zachodzie Europy, w strukturach europejskich, w strukturach transatlantyckich, a nie w łapach Putina - tłumaczył prezydent Warszawy.



Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli potrzebna będzie druga tura, do urn pójdziemy również 1 czerwca.