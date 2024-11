Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło w niedzielę, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich poprze kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. "Z niewielu opcji, które PiS ma na stole, to jest decyzja stosunkowo najlepsza, najbardziej racjonalna na kilku poziomach" - ocenił w Radiu RMF24 politolog, prof. Sławomir Sowiński.

Dlaczego decyzję PiS-u o postawieniu na Karola Nawrockiego można uznać za racjonalną? Daje PiS-owi cień szansy na to, żeby przekierować kampanię od plebiscytu nad rządami PiS-u w inną stronę - tłumaczył w Radiu RMF24 politolog, prof. Sławomir Sowiński. Żeby dotyczyła np. oceny rządów Donalda Tuska, żeby mogło wybrzmieć pytanie Donalda Trumpa: "Kiedy wam się żyło lepiej?" - sugerował.

"Nie da się odziać Trzaskowskiego w kontusz"

Krytycy kandydatury Karola Nawrockiego zwracają uwagę, że jako osoba spoza polityki ma on słabą rozpoznawalność. Zdaniem prof. Sowińskiego może być to jednak atutem.

Nie znamy pana Nawrockiego, więc możemy uwierzyć w opowieść, że to będzie kandydat bardziej konserwatywno-narodowy, konserwatywno-socjalny albo konserwatywno-wolnorynkowy - tłumaczył rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Nie da się Rafała Trzaskowskiego odziać teraz w jakiś konserwatywny kontusz i przedstawić jako polityka, który dystansuje się od wielkiego miasta - opisywał.

Pamiętajmy, że 2/3 polskich wyborców mieszka w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Oni słabo są wyczuleni na agendę wielkomiejską, z którą kojarzy się Rafał Trzaskowski - podkreślał gość Radia RMF24.

Nawrocki sposobem PiS-u na dotarcie do wyborców Konfederacji?

Prof. Sowiński ocenił, że przyszłoroczne wybory prezydenckie rozstrzygną się w drugiej turze. Jak dodał, kluczowe może być zachowanie wyborców Konfederacji. Do nich trzeba dotrzeć, ich trzeba zdobyć. Prawdopodobnie wczorajszy wybór jest obliczony na to, żeby w drugiej turze mieć szansę dotrzeć do wyborów Konfederacji - zauważył.

Czy Karol Nawrocki może podzielić los Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która w poprzednich wyborach prezydenckich była kandydatką PO, ale ostatecznie została zastąpiona przez Rafała Trzaskowskiego? Zdaniem prof. Sowińskiego taki scenariusz jest możliwy.

Wycofanie się w lutym lub w marcu i wskazanie drugiego kandydata będzie o wiele łatwiejsze w przypadku kandydata niezależnego - stwierdził ekspert.

Gość Tomasza Terlikowskiego uznał niedzielne wystąpienie Karola Nawrockiego za niezbyt udane. Zwrócił uwagę na jego brak doświadczenia wiecowego i fakt, że znacznie lepiej zaprezentował się przedstawiający kandydata historyk prof. Andrzej Nowak. Na pewno sztabowcy PiS-u mają poważną lekcję do odrobienia, żeby lepiej przygotować swojego kandydata - mówił prof. Sowiński.