Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 31 496 na 31 497 (100,00%) obwodów głosowania.

/ Grafika RMF FM

Oto wyniki głosowania w wyborach do Sejmu:

Prawo i Sprawiedliwość 35,38 proc.

Koalicja Obywatelska 30,70 proc.

Trzecia Droga 14,40 proc.

Nowa Lewica 8,61 proc.

Konfederacja 7,16 proc.

Frekwencja w wyborach do Sejmu najwyższa od 1989 roku

Frekwencja w wyborach do Sejmu, wynosząca niemal 73 proc., jest najwyższa w historii wyborów od 1989 roku.

Poprzedni rekord wynosił 62,7 proc. i padł w I turze wyborów do Sejmu w 1989 roku. W II turze frekwencja wyniosła 25,3 proc.

Poza tym przypadkiem najniższą frekwencję w wyborach do Sejmu zanotowano w 2005 roku, kiedy to do urn poszło nieco ponad 40,5 proc. uprawnionych.

Próg 50 proc. frekwencji przekroczono przed 2023 r. czterokrotnie: w 1993, 2007, 2015 i 2019 r., kiedy to frekwencja w wyborach do Sejmu wynosiła odpowiednio: 52,13 proc., 53,88 proc., 50,92 proc., oraz 61,74 proc.

Wysoka frekwencja w wyborach. Kto na tym zyska?

Dla kogo ta wysoka frekwencja będzie najkorzystniejsza? Zdecydowanie dla opozycji - donosi dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Trzymając się tych wyników na PiS zagłosowało około 8 mln wyborców - niemal tyle samo co 4 lata temu, mimo że do urn poszło zdecydowanie więcej osób.

PiS nie poszerzyło więc kręgu swoich wyborców - zauważa nasz dziennikarz.

Szturm na wybory był paliwem opozycji. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało o ponad 1,7 mln osób więcej, niż 4 lata temu. Lewica straciła ponad 1,5 mln wyborców, ale za to Trzecia Droga w porównaniu do wyniku samego PSL 4 lata temu zebrała ponad 1 mln głosów więcej.

Widać też, że znaczący - być może kluczowy udział w tym wyniku - mieli najmłodsi wyborcy. Do urn poszło prawie 69 procent wyborców do 29. roku życia.

Najliczniej zagłosowali mieszkańcy miast od 200 do 500 tysięcy mieszkańców - 81,5 procent.

Najsłabiej zagłosowała wieś - 69,5 procent.

