Protokoły z około 20 proc. obwodowych komisji wyborczych w stolicy i okolicznych powiatach przyjęła Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie do godz. 5 rano w poniedziałek. Spłynęły wszystkie protokoły z wyborów na statkach i ponad 60 proc. z komisji za granicą.

Do godz. 3.00 komisje przyjmowały głównie pakiety protokołów z mniejszych obwodów, przede wszystkim z obwodów zamkniętych oraz z tych podwarszawskich gmin, w których głosowało najmniej mieszkańców. Dopiero przed godz. 5.00 dowieziono pierwsze protokoły z większych obwodów głosowania i komisji wyborczych stołecznych dzielnic, m.in. z Ursynowa i Woli, oraz podwarszawskich miast.

Większość protokołów dotrze do okręgowej komisji nad ranem ok. godz. 6.00 wynika z dotychczasowych doświadczeń zliczających wyniki wyborów - dowiedziała się PAP w komisji mieszczącej się w warszawskim ratuszu.



W już złożonych i weryfikowanych dokumentach trafiały się standardowe błędy - brak podpisu, czy przystawionej pieczęci, czasami omyłki liczbowe, np., zamiana wpisanych cyfr - wynika z informacji PAP. Takie dokumenty trafiają ponownie do komisji obwodowych do uzupełnienia.

Zamknięcie wszystkich obwodowych komisji wyborczych w Warszawie i tzw. obwarzanku okołostołecznym przebiegło bez zakłóceń, nadal trwa obliczanie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.



Jeśli nie będzie większych problemów z papierowymi protokołami z komisji obwodowych, być może do południa w poniedziałek uda się zakończyć sumowanie wyników głosowania .





Z praktyki poprzednich wyborów wynika, że jednymi z ostatnich protokołów, które mogą trafić do warszawskiej komisji mogą być zagraniczne - z dużych miast, w których głosowali Polacy, np. z Londynu - tłumaczą osoby zaangażowane w pracę komisji.



Okręg wyborczy Warszawa I w wyborach do Sejmu (nr 19) obejmuje cały teren stolicy. Do obsadzenia jest tu 20 mandatów poselskich.



Okręg wyborczy Warszawa II w wyborach do Sejmu (nr 20) obejmuje okołowarszawski powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński. Jest tu do obsadzenia 12 miejsc w Sejmie.



W wyborach do Senatu, które są jednomandatowe z okręgu okołowarszawskiego wydzielono część północną (okręg nr 40) obejmującą powiaty legionowski, nowodworski, warszawski zachodni i wołomiński oraz południowy (okręg 41) obejmujący powiaty grodziski, otwocki, piaseczyński i pruszkowski.



Stolica w wyborach do Senatu podzielona została na cztery okręgi 42: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek i Wesoła; 43: Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów; 44: Białołęka, Bielany, Śródmieście i Żoliborz oraz 45: Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy i Wola.



Zagranica i obwody głosowania na statkach głosowały na listę do Sejmu z Warszawy (okręg 19) a do Senatu na śródmiejską listę kandydatów (okręg 44).