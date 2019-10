Prawo do głosowania ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Jak oddać ważny głos w wyborach?

Wybory do Sejmu i Senatu / Tomasz Gzell / PAP

"Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenia list zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym, zawierające numer listy oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego wraz z symbolem graficznym komitetu wyborczego, w kolejności wzrastającej numerów list. Pod oznaczeniem każdej listy podaje się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liście" - informuje Państwowa Komisja Wyborcza.

W wyborach do Parlamentu, wyborca może zagłosować tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Kiedy głos jest nieważny?

Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście, której rejestracja została wcześniej unieważniona.

Z kolei gdy na karcie do głosowania znak "x" postawiono obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.

Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważny i oddany na wskazaną listę. Przyznaje się wtedy pierwszeństwo do uzyskania mandatu kandydatowi, którego nazwisko jest umieszczone w pierwszej kolejności.