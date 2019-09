"Sprawa ułaskawienia Falenty, bankowe akcje premiera - marszałek Sejmu przesuwa niewygodne punkty posiedzenia na czas po wyborach" - donosi czwartkowa "Rzeczpospolita". Dziennik zwraca również uwagę, że dopiero po wyborach - 16 października, a nie - jak planowano - 11 września przedstawione zostanie w Sejmie sprawozdanie z prac komisji śledczej ds. Amber Gold. "PiS ‘poświęcił’ aferę Amber Gold, choć obciąża ona rząd PO-PSL. Po to, by nie dopuścić do debat w Sejmie, które umożliwiłyby opozycji trzydniowe ataki na rząd i nadały ton kampanii wyborczej" - czytamy.

