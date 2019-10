Władysław Kosiniak-Kamysz, Jacek Sasin, Włodzimierz Czarzasty, Tomasz Siemoniak i Janusz Korwin-Mikke: już dzisiaj w studiu RMF FM dyskutować będą liderzy pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych! O godzinie 18:00 zapraszamy na ostatnią przedwyborczą debatę z cyklu "Po prostu Polska".

Do debaty, organizowanej wspólnie przez RMF FM, Interię i "Dziennik Gazetę Prawną", zaprosiliśmy liderów wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Decyzją samych komitetów wezmą w niej udział:

ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego-Koalicji Polskiej: Władysław Kosiniak-Kamysz,

ze strony Prawa i Sprawiedliwości: Jacek Sasin,

ze strony Lewicy: Włodzimierz Czarzasty,

ze strony Koalicji Obywatelskiej: Tomasz Siemoniak,

ze strony Konfederacji: Janusz Korwin-Mikke.

Debatę poprowadzą dziennikarze RMF FM Marcin Zaborski i Patryk Michalski oraz przedstawiciele portalu Interia.pl Marzena Suchan i "Dziennika Gazety Prawnej" Grzegorz Osiecki.



W trakcie debaty zapraszamy Was do udziału w ankiecie: "Kto przekonał Was do swoich racji?". Sonda wystartuje dokładnie o 18:00, a zakończy się wraz z debatą. Czekamy na Wasze głosy!





Jak będzie wyglądać debata liderów?

Pierwsza część debaty liderów "Po prostu Polska" składać się będzie z trzech serii pytań zadawanych przez dziennikarzy RMF FM: o politykę zdrowotną, sprawy światopoglądowe i politykę społeczną. Każdy z gości będzie miał 45 sekund na odpowiedź.

W drugiej części pytania zadawać będą dziennikarze portalu Interia.pl i "Dziennika Gazety Prawnej". Politycy będą mieli na odpowiedź minutę.



W trzeciej części goście debaty będą nawzajem zadawać sobie pytania. Przewidujemy trzy serie takich pytań. Goście dwukrotnie będą losować w trakcie programu koperty z nazwiskami kolejnych interlokutorów. W ostatniej serii będą mogli wybrać osobę, której zadadzą pytanie.

Czwarta część stanowić będzie podsumowanie debaty. Każdy z polityków będzie miał 45 sekund na swobodną wypowiedź, w której zachęci do głosowania na swoje ugrupowanie.



Debaty "Po prostu Polska". O czym dyskutowaliśmy?

W poniedziałek przedstawiciele pięciu komitetów wyborczych dyskutowali o sprawach światopoglądowych / Karolina Bereza / RMF FM

W ramach wspólnej akcji RMF FM, portalu Interia.pl i "Dziennika Gazety Prawnej" przed wyborami parlamentarnymi 2019 odbyło się 5 debat z cyklu "Po prostu Polska". Rozmawialiśmy z politykami o edukacji, służbie zdrowia, praworządności, gospodarce i kwestiach światopoglądowych.