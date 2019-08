"Wiemy, na czym polega walka w dzisiejszym skomplikowanym świecie o nasze racje gospodarcze, racje polityczne, racje społeczne, walka o solidarność" – mówił w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki. "Stoimy na straży polskiej wiary, polskiej służby całemu społeczeństwu i będziemy dążyć do zwycięstwa. Możemy osiągnąć to zwycięstwo tylko z wami, tylko z Polakami - to jest nasza przyszłość, to jest przyszłość Polski" - dodał szef rządu. "Mamy przeciw siebie potężnych przeciwników i w kraju, i za granicą, ale nie dajemy się" - zauważył.

Premier Mateusz Morawiecki /Tomasz Wojtasik /PAP

