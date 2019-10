Ci, którzy twierdzą, że karty już rozdane, że wszystko już wiadomo, są w głębokim błędzie. Wszystko zależy nie od sondaży, ale od mądrości i od decyzji Polaków - podkreślił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w Radomiu podczas konwencji wyborczej partii.

Władysław Kosiniak-Kamysz / /Łukasz Gągulski / PAP

Lider ludowców stwierdził, że przed wyborami parlamentarnymi Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło się trudnego wyzwania, tworząc Koalicję Polską m.in. razem z Kukiz’15.

Można powiedzieć, że poszliśmy w tych wyborach pod prąd, pod prąd do gór, bo z prądem płyną śmiecie, a my nie z prądem popłyniemy, tylko pójdziemy i będziemy zdobywać szczyty i zwyciężymy. To jest nasze zobowiązanie - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Odnosząc się do wieloletniej tradycji ludowców polityk zaznaczył, że PSL zbudowało Koalicję Polską na fundamencie 125 lat historii i tradycji. Bo kochamy Polskę, łączymy Polaków. Porozumienie służy ludziom, nie wojna i nienawiść, nie zawiść i obłuda tylko porozumienie - podkreślił szef ludowców.

Jak dodał, PSL od pokoleń wspiera polską wieś i jest z niej dumna. Ale zdajemy sobie sprawę, że aby obronić tradycyjną polską żywność, gospodarność, przedsiębiorczość, żeby docenić ludzi ciężkiej pracy, musimy zdobywać głosy wszędzie: w małej nawet miejscowości, w miasteczku powiatowym, w ośrodkach subregionalnych, w dawnych miastach wojewódzkich, takich jak Radom, ale również musimy zdobywać głosy w metropoliach - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.