Partia Konfederacja Wolność i Niepodległość zapowiedziała złożenie dokumenty rejestrujących komitet wyborczy pod taka samą nazwą. Przy tej okazji ogłosiła gotowość startu w wyborach, a jej liderzy zapewnili, że będzie ona trzecią siłą w nadchodzących wyborach i jedyną siłą "ideowej prawicy".

Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki i Jakub Kulesza / Jakub Kamiński / PAP

Partia Konfederacja Wolność i Niepodległość została zarejestrowana pod koniec lipca. Nowe ugrupowanie polityczne łączy partie KORWiN i Ruch Narodowy oraz środowiska Grzegorza Brauna i Kai Godek.

W środę, na konferencji prasowej liderzy nowej partii zapowiedzieli złożenie w PKW - jeszcze tego samego dnia - dokumentów rejestrujących komitet wyborczy Konfederacji.

Janusz Korwin-Mikke prezes partii KORWiN, która weszła w skład Konfederacji, podkreślił, że nowa partia jest gotowa do udziału w wyborach. Polska potrzebuje mieć prawicę, a nie partie, które wykonują polecenia śp. gen. Czesława Kiszczaka - powiedział.

Robert Winnicki z Ruchu Narodowego zapewnił, że Konfederacja będzie walczyć o trzecie miejsce w wyborach. Chcemy o to powalczyć poważnie - zapewnił. Dodał, że komitet wyborczy Konfederacji będzie "jedynym, który będzie podnosił najważniejsze kwestie z punktu widzenia przyszłości państwa". W tym kontekście wymienił kwestię podatków i wolności gospodarczej, "która nie może być ograniczona przez państwo".

Ponadto mówił: Nie może być tak, że Polacy dzisiaj będą zmuszeni do płacenia haraczu na rzecz środowisk żydowskich. Zorganizujemy manifestacje 31 sierpnia i 1 pierwszego września podczas wizyty Donalda Trumpa, ponieważ polskim władzom zbrakło odwagi by powiedzieć jasne "nie" żydowskim roszczeniom majątkowym. Wiec my to powiemy, (...) że nie będziemy płacić tych roszczeń.

Podkreślił też, że Konfederacja jest "jedyną siłą", która "jest za tym, żeby chronić polską rodzinę, żeby zatrzymać marsz tęczowy, żeby chronić dzieci i młodzież przed demoralizacją w przestrzeni publicznej, ze strony tych, którzy chcieliby to robić".

Ponadto Konfederacja - wedle jego zapowiedzi - chce walczyć o wolność słowa, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, i nie zgadza się na "dominację wielkich koncernów, które chcą Polakom zamykać usta". Winnicki podkreślił również, że Konfederacja będzie jedyną siłą "ideowej prawicy" i jednocześnie będzie stanowić "języczek u wagi jako trzecia siła polityczna" w wyborach.

Grzegorz Braun, lider ugrupowania Konfederacja Korony Polskiej podkreślił, że nowa partia opowiada się za "bezpieczeństwem wiary, rodziny i własności". Za tym, żebyśmy byli u siebie, na swoim, żeby Polacy pozostali ludźmi wolnymi, dumnymi i żeby się rodzili - dodał. Wyjaśnił, że Konfederacja opowiada się za bezpieczeństwem życia ludzkiego, "w jego naturalnych, wyznaczonych przez stwórcę granicach".

Witold Tumanowicz, pełnomocnik komitetu wyborczego Konfederacji Wolność i Niepodległość stwierdził, że rozpoczynająca się kampania wyborcza będzie najkrótszą w historii III RP. Dlatego zaapelował, żeby niezwłocznie opublikować w Dzienniku Ustaw rozporządzenie o rozpisaniu wyborów, po to, by komitety miały jak najwięcej czasu na zbiórkę wymaganych prawem podpisów pod listami poparcia.

Trzeba czasu, żeby struktury pozbierały podpisy. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że obywatelom jest zabierany głos, żeby ze względu na jakieś kruczki prawne, formalne, nie dopuścić do głosu ideowej koalicji jaką jest Konfederacja Wolność i Niepodległość - mówił.

Przewodniczący koła poselskiego Konfederacja Jakub Kulesza zapowiedział, że listy kandydatów Konfederacji do Sejmu i Senatu mają być wkrótce gotowe, ale będzie to już po rejestracji komitetu.