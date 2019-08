"Żadne inne ugrupowanie nie zrobiło tyle dla polskiej wsi, co Prawo i Sprawiedliwość" – napisał Jarosław Kaczyński w liście do uczestników dożynek województwa podkarpackiego w Markowej koło Łańcuta. "Jesteśmy formacją wiarygodną, wywiązujemy się z naszych obietnic wyborczych i będziemy – jeśli obdarzycie nas państwo zaufaniem -— wywiązywać się z nich dalej dla dobra i rozwoju obszarów wiejskich oraz Polski jako całości" – zadeklarował lider PiS.

Jarosław Kaczyński w liście odczytanym przez byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego podkreślił, że na Podkarpaciu trwanie przy haśle "Bóg, Honor, Ojczyzna" wyraża się "nie tylko pięknymi obchodami tego tak głęboko wrośniętego w życie naszego narodu święta wsi, ale także codzienną obecnością tych wartości w przestrzeni publicznej". Zaznaczył w swoim liście, że wielki wysiłek rolników często nie znajdował rozumienia u rządzących oraz nie był doceniany w środowiskach wielkomiejskich.

"Na szczęście od prawie czterech lat jest już zupełnie inaczej. Prawo i Sprawiedliwość zawsze przywiązywało ogromną wagę do spraw polskiej wsi, rozwoju obszarów wiejskich oraz intensywnie zabiegało o interesy polskiego rolnictwa. (...) Będąc zaś u władzy nie tylko naprawiamy to, co zepsuli lub czego zaniedbali nasi poprzednicy, ale budujemy fundamenty pod trwały rozwój obszarów wiejskich" - stwierdził Kaczyński.



"W zeszłym roku ogłosiliśmy plan dla wsi, który konsekwentnie wdrażamy. Zwiększyliśmy choćby dofinansowanie do paliwa rolniczego. Rozszerzyliśmy możliwości sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego. Wprowadziliśmy ułatwienia dla rolników w obrocie ziemią rolniczą, obowiązek identyfikacji żywności pod kątem kraju jej pochodzenia, a także uchwaliliśmy ustawę o oznakowaniu produktów wolnych od GMO. Wspieramy też eksport rodzimej żywności" - napisał prezes PiS. "Doskonale zdaję sobie sprawę, że zawsze może być: lepiej, szybciej i więcej" - zastrzegł.