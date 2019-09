Wiem doskonale, że z Mateuszem Morawieckim nie jest to równa walka. W jego kampanię zaangażowany jest ogromny aparat państwowy i samorządowy. Ale dla mnie ważniejszy od mojego indywidualnego wyniku jest wynik całej listy Koalicji Obywatelskiej - mówił w rozmowie z Onetem Borys Budka, jedynka Koalicji Obywatelskiej w Katowicach.

Borys Budka / Rafał Guz / PAP

Polityk Platformy Obywatelskiej był pytany przez Onet o jego wyborcze "starcie" z numerem 1 katowickich list PiS-u, premierem Mateuszem Morawieckim.

Mam w sobie wiele pokory. I szacunek do każdego z moich rywali. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to ktoś z ostatniego miejsca na liście Lewicy, czy "jedynka" PiS-u. Wiem jednak doskonale, że z Mateuszem Morawieckim nie jest to równa walka. W jego kampanię zaangażowany jest ogromny aparat państwowy i samorządowy. Ale dla mnie ważniejszy od mojego indywidualnego wyniku jest wynik całej listy Koalicji Obywatelskiej. Mamy naprawdę dobrą drużynę. W okręgu katowickim kilkanaście osób realnie walczy o mandat. Natomiast w przypadku PiS-u zadziała na pewno efekt "wyssania" wyniku przez Mateusza Morawieckiego - mówił Budka.

Polityk zarzucił premierowi też, że ten go nie ma do niego szacunku, gdyż ten nie chce stanąć z nim do debaty. Mówi, że taka dyskusja byłaby "twardą, męską rozmową". Możemy to zrobić w każdej formule, byle była to rzetelna rozmowa, a nie uprawianie przez premiera propagandy, czyli kilka zdań napisanych przez sztabowców, pomachanie do tłumu i ucieczka do limuzyny - zaznaczył Budka.

Poseł skrytykował także plan dla Śląska, proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony wrzucono do tego dokumentu wiele projektów zaplanowanych i rozpoczętych jeszcze za czasów rządu PO-PSL. Przykładem mogą być budowa autostrady A1, nowy blok w Jaworznie czy droga Racibórz - Pszczyna. Z drugiej strony dopisano tam zadania, które są realizowane w całej Polsce, więc nie są specjalnie dedykowane dla Śląska - mówił.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października.



***

30 września o godz. 18 zapraszamy na kolejną debatę wyborczą "Po Prostu Polska". Tematem przewodnim będzie ekonomia.

W programie pojawią się przedstawiciele wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.



"Po prostu Polska". W poniedziałek debata o gospodarce Michał Dukaczewski /RMF FM

Debatę na żywo będziecie mogli śledzić na RMF24.pl i na naszych profilach społecznościowych.