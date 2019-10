Demokracja, konstytucja i solidarność nie są dane raz na zawsze. Każdego dnia musimy pamiętać o tym, że zawsze i łatwo możemy je stracić - mówił we Wrocławiu lider Wiosny Robert Biedroń.

Robert Biedroń / Aleksander Koźmiński / PAP

Lider wrocławskiej listy KW SLD Krzysztof Śmiszek (Wiosna) zapewnił w niedzielę na konferencji prasowej, że lewica silna i z energią idzie do wyborów. Podkreślił, że lewica zdołała z sukcesem połączyć trzy pokolenia osób, które wierzą w socjaldemokratyczne ideały.

To trzy pokolenia osób, które wierzą, że nowoczesne, europejskie, progresywne, ekologiczne, równościowe państwo jest możliwe. Wierzymy, że sukces jest w zasięgu ręki - mówił, zwracając uwagę, że sondaże są ostatnio dla lewicy bardzo korzystne. Liczymy na bardzo wysoki wynik, szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu - na ziemi, która obradzała przez ostatnie dziesiątki lat w progresywnych polityków i polityczki - ocenił.

Poparcia kandydatom wrocławskiej listy KW SLD udzieliła Barbara Labuda, opozycjonistka z czasów PRL, później minister w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Podkreśliła jednocześnie, że wierzy w zwycięstwo lewicy.

Wierzę, że lewica będzie z powrotem w parlamencie. Pamiętajmy o tym, że przez ostatnie lata parlament był amputowany z głosów lewicy, ludzi, którzy opowiadają się za świeckim państwem, za prawami kobiet, prawami mniejszości, za całym pakietem ekologicznym, który pozwoli nasz kraj uchronić przed zagładą - mówiła.

Wierzę, że Wrocław zagłosuje na kandydatów i kandydatki lewicy, myślę, że wreszcie głos lewicy będzie słyszany na całą Polskę, bo jest potrzebny, bez niego nie będzie zmian i postępu - mówiła Labuda.

Szef sztabu KW SLD Robert Biedroń wskazał, że "demokracja, konstytucja i solidarność, nie są dane raz na zawsze". Każdego dnia musimy pamiętać o tym, że zawsze i łatwo możemy je stracić. (...) Łatwo jest rzucać sloganami, łatwo mówić o demokracji, o solidarności i prawach człowieka, ale trzeba odwagi, żeby na co dzień realizować te wartości - mówił.

Zdaniem lidera Wiosny trzeba mieć determinację i siłę, by konstytucję realizować od pierwszego do ostatniego artykułu. Nie tylko w zakresie praworządności, ale w każdym artykule dotyczącym prawa do mieszkania, prawa do zdrowia, edukacji, tego wszystkiego, o co ludzie pokolenia Lecha Wałęsy i Barbary Labudy walczyli - podkreślił.

Pytany o komentarz do słów Grzegorza Schetyny, który w niedzielę zaapelował do pozostałych ugrupowań opozycji o deklarację, że po wyborach nie wejdą w koalicję z PiS, Biedroń powiedział, że "dziś jako opozycja powinnyśmy rozmawiać o programach, a nie dzielić się". Nie chciałbym mówić, kto z kim robił koalicję i do kogo przechodził i nie wypominać pana Ujazdowskiego, Saryusz-Wolskiego, Poncyliusza i wielu polityków, którzy między Platformą a PiS-em przechodzą ciągle i szukają sojuszy - powiedział.

Biedroń podkreślił, że żaden polityk lewicy nie znalazł się nigdy na listach PiS "i nigdy się nie znajdzie". Bo my wierzymy w demokrację, bronimy jej każdego dnia i nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy stworzyć jakąkolwiek koalicję z kimś, kto buduje autorytarny system - dodał.

Zaapelował do Grzegorza Schetyny, by nie używał tego typu retoryki. Dzisiaj to jest niepotrzebne, dzisiaj cała opozycja demokratyczna musi pokazać Polakom i Polkom, że zasługujemy na ich zaufanie, że będziemy bronić demokracji i nigdy żadnemu dyktatorowi nie podamy ręki - mówił lider Wiosny.