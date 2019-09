"Wierzę, że Polska może stać się krajem solidarności, krajem troski o drugiego człowieka" - powiedział w sobotę podczas regionalnej konwencji Lewicy w Gdyni - szef Lewicy Razem - Adrian Zandberg. Swoje wystąpienie zaczął od historii. "Tu właśnie kilkadziesiąt lat temu młodzi stoczniowcy odważyli się upomnieć o wolność i o godność pracy. Była garstka odważnych ludzi i ta garstka odważnych ludzi zmieniła historię. Wolnej Polski nie byłoby bez tej historii, bez ich odwagi, ale też bez współpracy, współpracy pomiędzy robotnikami i inteligentami, bez porozumienia i gotowości do kompromisu, wreszcie bez nadziei. Nam Polsce ciągle jest jeszcze daleko do tego marzenia sprzed lat, ale solidarne, demokratyczne państwo to nie jest utopia" - mówił.

