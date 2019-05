"Zrobiliśmy to, daliśmy radę, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. To dopiero początek naszej drogi, na jesieni musimy być pierwszą siłą polityczną" - powiedział lider Wiosny Robert Biedroń po ogłoszeniu wyników sondażowych wyników niedzielnych wyborów do PE.

REKLAMA