Prezydent Andrzej Duda to polityk, który cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na podium znalazł się też premier Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Szef RE i Paweł Kukiz to jedyni politycy niezwiązani z obozem rządzącym, którzy znaleźli się w pierwszej piątce sondażu.

Andrzej Duda / Jacek Bednarczyk / PAP

Andrzejowi Dudzie ufa 45 proc. badanych przez IBRiS. Odwrotne zdanie na jego temat ma 39,5 proc. ankietowanych. Prezydent jest jedynym obok premiera politykiem w naszym badaniu, któremu ufa więcej respondentów, niż nie ufa. W stosunku do kwietniowego badania Duda stracił 1,7 pkt. proc. zaufania, ale też 2,3 pkt. proc. nieufnych. Przybyło za to osób nastawionych do głowy państwa neutralnie.

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się Mateusz Morawiecki. Premierowi ufa 44,2 proc. badanych (wzrost o 1,7 pkt. proc.). Innego zdania jest 42 proc. respondentów. Warto odnotować, że względem kwietniowego sondażu szef rządu zyskał zaufanie 1,7 pkt. proc. badanych i "stracił" negatywny obraz u 6 proc. ankietowanych.

Podium zamyka szef RE Donald Tusk. Ufa mu 35,1 proc. badanych. Były premier zanotował duży, bo 4,8 proc. spadek zaufania. Tuż za nim uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński (35 proc.), który zanotował zarówno spory wzrost (+3,5 pkt. proc.) ufających, jak i duży spadek nieufnych (o 5,8 pkt. proc. mniej osób, które nie darzą go zaufaniem).

Pierwszą piątkę zamyka Paweł Kukiz. Lider ruchu Kukiz'15 cieszy się zaufaniem 34 proc. badanych (o 3,1 pkt. proc. więcej niż w kwietniu). Nie ufa mu z kolei 42,9 proc. ankietowanych.

Trudno nie odnotować ogromnego spadku poparcia zaufania lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obecnie ufa mu 32,1 proc. ankietowanych (o 7 pkt. proc. mniej niż w kwietniu), odwrotnego zdania jest 33,6 proc. respondentów (o 5,4 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem). Podobny problem mają lider Wiosny Robert Biedroń (24 proc. zaufania, o spadek o 6,9 pkt. proc., 47,5 proc. nieufnych, wzrost aż o 9,2 pkt. proc.) i przewodniczący Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna (21,1 proc. zaufania, spadek o 5,3 pkt. proc., 60,4 proc. nieufnych, wzrost o 6,3 pkt. proc.).