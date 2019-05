"Ja się w życiu nie poddam, dopóki nie osiągnę tych zmian ustrojowych, do jakich zmierzam" - powiedział lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Dodał, że jeśli po jesiennych wyborach jego ugrupowanie wejdzie do parlamentu, ale nadal nie będzie miało wpływu na władzę, złoży mandat.

Poseł Kukiz’15 Paweł Kukiz / PAP

Paweł Kukiz poinformował w studiu telewizji Polsat, że jakiś czas temu nie przyjął propozycji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "zaproszenia do stałej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, co się wiąże też z synekurami i tego typu rzeczami".

Bo pan prezes uznał, może słusznie, może nie, że nie ma w tej chwili w Polsce warunków, żeby robić tak radykalną rewolucję, którą ja proponuje. To ja powiedziałem, to ja poczekam, jak będą takie warunki - zaznaczył.



Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w wyborach jesiennych przekroczymy próg, wejdziemy do parlamentu, ale nie będziemy mieli niczego do powiedzenia, tak jak teraz, bo jedna partia ma większość, to ja złożę mandat - zapowiedział Kukiz.